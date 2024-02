"Así se habla": Fans aplauden a Marisol tras con gran consejo de vida como mujer independiente

Marisol es una querida cantante de la cumbia peruana, una de las más representativas del Perú. En un concierto, la 'Faraona de la Cumbia' sorprendió al dar un contundente mensaje para todas sus seguidores.

¡Es una mujer independiente!

La cantante Marisol es una artista peruana que viene trabajando en su carrera musical hace más de 20 años. La intérprete ha demostrado ser una mujer fuerte, luchadora y con mucha fortaleza. Por ello, en cada uno de sus conciertos comparte varios consejos para sus fans.

Por medio de las redes sociales, un video se volvió viral donde la 'Faraona de la Cumbia' sorprendió con un consejo que fue aplaudido por sus fanáticas. Con mucha energía y actitud, Marisol dijo lo siguiente.

"Vivo yo para mí y para mis hijos y punto. Así que si yo quiero tomo, si yo quiero chupo. Con mi plata viajó, hago lo que quiera ¿ya? Que te importa lo que los demás digan, a mí los demás no me mantienen, me mantengo yo trabajando, así se dice", dijo a todo su público.

Reacción de los fans

El video que fue publicada por una fan que asistió al concierto, alcanzó más de 485 mil reproducciones y cuenta con cientos de comentarios. Muchas seguidores comentaron estar de acuerdo con las palabras de la 'Faraona de la Cumbia'.

"Bien dicho Marisol, yo Magaly... jamás Pamela Franco", "Bien, así se habla", "Bien dicho Marisol caso cerrado", "bien dicho, habla de su persona no de los demás, el resto sobra", "Marisol empoderada, se tenía que decir y lo dijo", "Me representa la faraona", "Me encanta, una mujer independiente", "Salud por eso", fueron algunos de los comentarios.

Más de Marisol

Luisa Marisol Ramírez Vásquez inicia su carrera musical con tan solo 14 años en Lambayeque. Fue cantante en agrupaciones como Caña Brava y Orquesta Candela. Pero decide tomar su propio rumbo como cantante solista y tener su propia orquesta.

Marisol es una artista con más de 25 años de trayectoria musical conocida como 'La Faraona de la Cumbia'. Cuenta con grandes éxitos como 'Gitana', 'La Escobita', 'El Divorcio', 'Yo Lo Quería', 'El Marimix', 'Libre y Solterita', y 'Si Me Ibas a Dejar'.

Durante todo este tiempo, la cantante ha luchado para levantar su carrera musical con sus propias manos y mucho esfuerzo. Sus seguidores gozan en cada uno de sus conciertos con su música. Este año 2024, viene con muchas más producciones musicales para sus fans.