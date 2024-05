Chechito reveló cómo una mujer podría conquistar su corazón: "Prefiero mayores"

El joven Sergio Romero, más conocido como Chechito, ha cautivado a miles de fanáticas con sus pasos de baile y talento musical. En una entrevista con Chiquiwilo, el artista reveló cómo tendría que ser la mujer ideal para él y que conquiste su corazón.

¿Qué mujer conquistaría su corazón?

Chechito ha ganado gran popularidad desde hace más de un año como cantante y ahora, con solo 19 añitos se lanzará con su propia orquesta musical. Ahora, el joven se encuentra en medio de muchos preparativos para avanzar en su carrera artística y produciendo más música.

El cantante visitó el programa de Chiquiwilo, donde reveló muchas cosas de su vida, pero lo que más llamó la atención de sus fans fue cómo sería su mujer ideal. En un video publicado en TikTok, Sergio Romero dice: "Como dicen 'para el amor, no hay edad'. Prefiero un poco más mayores, un poco más de madurez también".

En eso, el entrevistador le pregunta: "¿Cómo enamoran a Chechito?". El joven artista responde: "Como es como persona, la actitud que tienen. Que sea divertida, que no sea muy seria ¿no? La seriedad son por momentos nada más, no siempre a cada rato. Que se se vista de color negro".

¡Fans se emocionan!

El video se volvió viral rápidamente en TikTok, sobre la mujer ideal para Chechito. Muchas fanáticas se emocionaron y comentaron que serían la persona ideal para él, según los requisitos dados en el programa de Chiquiwilo.

"Lo importante es que él sea feliz, lo que nos debe importar es su talento, carisma y humildad", "Me apunto entonces Chechito", "Wow las maduras", "Claro, para el amor no hay edad. Yo aquí una candidata", "Acá estoy Chechito, me describiste", "Lo chistoso es que Chechito se ve más mayor que su edad", "Yo soy lo que buscas Chechito", "Será que tengo esperanza", fueron algunos de los comentarios.

Presentación de Chechito y Orquesta

El joven cantante de cumbia llegó al programa de Habla Kausa de Radio Karibeña, para promocionar el lanzamiento de su propia orquesta musical. Chechito y Orquesta realizará su presentación oficial el próximo sábado 11 mayo de 2024 desde las 08:00 p.m. en el Convenciones Raymi VIP en Cercado de Lima.

Por medio de sus redes sociales, el artista compartió el flyer de su evento, donde contará con reconocidos artistas nacionales como Kate Candela, Cesar Vega, JP el chamaco, Los Ecos, Farik Grippa y más cantantes sorpresas. Las entradas se encuentran disponibles a través de Vaope.com.

Chechito comentó que viene preparando nuevas producciones musicales para todo su público y una gira por Europa. Además, contó que hace unos días estuvo grabando una nueva colaboración musical junto a Hermanos Yaipén y que se vienen muchos feat con artistas nacionales.