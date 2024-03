Cielo Torres presenta su "Canciones Despechadas" en El Súper Show: "Es un mensaje para las mujeres"

La querida cantante Cielo Torres ha realizado exitosos tema del género de la salsa, pero ahora acaba de apuntar un nuevo género en el país. La artista presentó su nuevo sencillo musical inédito "Canciones Despechadas" en el programa de El Súper Show.

¡Presenta su nueva canción!

Cielo Torres llegó hoy al programa de El Súper Show donde compartió un divertido programa con los conductores Miguel Moreno y Roxana Molina. Entonces la cantante peruana presenta su nueva canción "Canciones Despechadas" del género regional mexicano.

La artista comenta que la decisión de cantar otro género nació tras trabajar con el productor Master Chris 'El Científico'. "Yo le dije a Master Chris, que es el productor de este disco: 'Quiero cantar canciones fuertes con letras así que me hablen... así que si soy borracha que te importa, que si amanezco en otra cama' y me dice okey", cuenta Cielo Torres.

Luego, comenta que este género musical siempre lo había escuchado e incluso, ella creció con muchos géneros mexicanos desde pequeña: "Entonces siempre existía una existencia musical de ellos, pero es Master Chris quien me da la venia y me dice: 'Intenta esta canción, okey... Y me dijo vamos con todo, esto es lo tuyo'".

Sobre "Canciones Despechadas"

Cielo Torres comenta que ella encaja con la nueva producción musical porque siempre ha sido despechadas: "Me han engañado tantas veces que tengo toda la fuerza el día de hoy para cantar". Además, contó a los conductores que incluso su primera borrachera fue con tequila.

Luego, la peruana agregó: "Sobre todo esto es un mensaje para las mujeres que si queremos pasarla bien, ya nos cansamos de sufrir por alguien. Es momento de divertirnos, de amanecer en la cama que queramos".

¡Se va a Colombia!

Esta primera producción musical de su álbum fue realizado en Colombia y ahora, viajará nuevamente hasta fines de marzo para continuar con las demás producciones. "Viene música nuevo, es más viene un disco completo. Este es el inicio", agregó la cantante en el programa de El Súper Show.

Al público le ha encantado esta nueva producción musical de Cielo Torres que fue realizado por colombianos. Muchos seguidores ya se han unido al trend de TikTok y se sienten identificadas con el tema "Canciones Despechadas". El videoclip oficial de YouTube ya está por llegar a las 100 mil vistas a pocos días de su estreno y cuenta con muchos comentarios de sus fans apoyándola.