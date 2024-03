Cielo Torres revela que sufrió acoso cuando inició su carrera en la cumbia: "Buscaban otra cosa"

Cielo Torres es una querida artista de la salsa peruana, pero también ha pasado por otros géneros musicales como la cumbia. En una entrevista, la cantante contó un momento difícil que pasó cuando iniciaba su carrera en la cumbia.

¡Revela que sufrió acoso!

La cantante Cielo Torres es una joven muy talentosa que llegó hace muchos años a la capital para crecer como artista. En una entrevista, la intérprete de "Te Vas a Arrepentir" contó un momento difícil que pasó al inicio de su carrera musical.

"Ha habido muchos momentos difíciles en mi carrera, al inicio de mi carrera cuando estaba en la cumbia, me topé con muchas personas que jugaban con mi deseo de ser artista o jugaban con mi deseo de salir, de grabar una producción, pero en realidad buscaban otra cosa", cuenta Cielo Torres.

Luego, la artista comenta que este tipo de acosos se mantenido presente lamentablemente: " Yo creo que el acoso hacía las mujeres, siempre ha estado presente. Al menos en la primera etapa de mi carrera, a mí me ha sucedido" . La cantante comenta que actualmente ya no pasa por eso, solo al inicio de su carrera.

Cielo agrega que no ha tenido un momento que la ha marcado o que le ha sucedido específicamente porque pudo evitarlo a tiempo: "Yo siendo una chica sola aquí, creyendo que iba a ser como productores internacionales, que no sé que... que te queremos grabar canciones, ofrecían todo y pues, a las finales te das cuenta que no era eso".

La entrevista de Cielo Torres

¡Lanza tema del género regional!

Hace unos días, la joven peruana Cielo Torres estrenó su primer tema de su primer disco como solista. Este tema lleva por nombre "Canciones Despechadas" y es del género musical regional mexicano. La cantante sería la primera peruana en traer este género musical al país y convertirse en un éxito.

El videoclip de su tema "Canciones Despechadas" se estrenó en su canal de YouTube hace unos días. Al público le ha encantado este tema y por las redes sociales se ha convertido en trend por muchas mujeres, además el videoclip ya superó las 178 mil reproducciones.

La joven artista comenta que ella encaja con la nueva producción musical por la letra que contiene. Se siente con más fuerza y libre de cantar este tema: "Me han engañado tantas veces que tengo toda la fuerza el día de hoy para cantar".