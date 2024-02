"Dame fuerzas para poder seguir": Lesly Águila comparte sentido mensaje en redes sociales

Lesly Águila es una cantante de la cumbia peruana que forma parte de Corazón Serrano. La joven artista se ha ganado el cariño del público con su carisma y humildad. Ahora, la piurana compartió un mensaje donde muestra que no estaría pasándola bien.

¡Se encuentra muy triste!

La cantante Lesly Águila ha demostrado tener un talento inigualable en el canto. Durante todos estos años, ha encantado a todo el público interpretando las exitosas canciones de Corazón Serrano. En cada uno de sus temas, muestra un gran sentimiento en sus interpretaciones, llegando al corazón de los fans.

Hace unos meses, la joven integrante pasó por un momento muy duro en su familia cuando su abuela falleció. Lesly Águila fue una persona muy cercana a este familiar a quien apoyó en todo lo que pudo. Su pérdida causó un duro golpe a la cantante, quien hasta el día de hoy intenta superar.

"Abuela, no hay día que no deje de extrañarte. Tal vez nunca superaré que ya no estés aquí... Solo dame fuerzas para poder seguir. Te amaré por siempre", escribió la cantante de cumbia por medio de sus redes sociales. Además, acompañó el mensaje con una fotografía de ambas juntas y de ella con los ojos rojos llorando.

Lesly Águila comparte mensaje en redes sociales

Más de Lesly Águila

La joven cantante de cumbia, Lesly Águila, es una piurana que ha venido cosechando grandes éxitos musicales con Corazón Serrano. Desde que ingresó al grupo, ha encantado con una gran carisma y alegría con sus pasos de baile y junto a sus compañeras.

Si bien la artista ha pasado por duros momentos en su vida, siempre trata de mantener esa alegría en cada uno de sus conciertos. Los seguidores de Lesly la han apoyado en cada paso de su camino y le envían mensajes mostrando su cariño.

Con Corazón Serrano

Durante todos estos años formando parte de Corazón Serrano, hubo un tiempo en que Lesly no estuvo con ellos, pero regresó. Con el grupo de cumbia, ha ganado gran fama como cantante al interpretar temas como: "Olvídame", "Olvídalo Corazón", "La Mejor Decisión", "Díganle", "Ven a Mi", "Tu Ausencia", entre muchas otras más.

Ahora, Lesly Águila se encuentra comprometida con la agrupación de Corazón Serrano. Han anunciado que vienen preparando muchas sorpresas para sus seguidores. La cantante comunicó a sus fans que han grabado nuevas canciones inéditas, aunque aún no se tiene la fecha confirmada de los lanzamientos.

Por el momento, Edwin Guerrero ha comentado que la cantante de cumbia seguirá continuando con el grupo por al menos dos años y medio más. Los seguidores quieren mucha a Lesly Águila y la apoyarán siempre donde esté.