Deyvis Orosco comparte bello mensaje para su hijo en redes sociales: "Es por ti" [FOTO]

El cantante Deyvis Orosco es un reconocido artista peruano que viene trabajando en su carrera musical y como empresario. Por medio de sus redes sociales, el 'Bomboncito de la Cumbia' compartió un mensaje dedicado a su pequeño hijo Milán.

¡Hace todo por él!

Deyvis Orosco es un querido artista de la cumbia peruana muy reconocido por todo el Perú. El 'Bomboncito de la Cumbia' continúa el legado de su padre Johnny Orosco manteniendo su música en diferentes conciertos y a la vez, crea su propia carrera musical con sus composiciones.

Además de ser cantante, es un próspero empresario en el mundo de la música. A causa de todo ello, viaja constantemente donde se aleja continuamente de su familia por unos días. Por eso, Deyvis Orosco lo primero que hace al llegar al Perú es ver a su familia y compartir con ellos el máximo tiempo posible.

El 'Bomboncito de la Cumbia' comparte por redes sociales el inmenso amor que tiene hacia su familia y su hijo Milán. A través de sus historias, Deyvis compartió un mensaje a su hijo con una fotografía de él durmiendo.

"Cada viaje, cada sueño, cada meta! Vale la pena si es por ti amor. Te amo hijo!", escribió Deyvis Orosco para luego viajar nuevamente para seguir con su siguiente presentación como cantante.

El hijo de Deyvis Orosco, Milan

Más de Deyvis Orosco

El músico, compositor, cantante y empresario Deyvis Orosco se casó con Cassandra Sánchez hace más de un mes. Fruto de su inmenso amor nació su pequeño y único hijo Milán.

La querida pareja ha conquistado a sus seguidores con su bella historia de amor, estable y llena de amor. Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez anunciaron su relación amorosa un 10 de diciembre de 2018. Su relación se volvió mediática de inmediato, él un reconocido cantante de cumbia y ella, la hija de la exitosa empresaria peruana y ex reina Jessica Newton.

En 2020, el cantante de cumbia le pidió matrimonio a Cassandra, tras convivir juntos y fortalecer más su relación. El 07 de diciembre de 2021, Deyvis y Cassandra anuncian que se convirtieron en padres y comparten una fotografía de la ecografía de su bebé.

La pareja ha demostrado una gran estabilidad en su relación sentimental en todos estos años. Deyvis Orosco continúa avanzando en su carrera musical como artista peruano y a la vez, trabajando en producciones de televisión y conciertos.

El cantante es conocido por varios exitosos temas como "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", "Te Arrepentirás", "Márchate", "Rumba Lambada", "Piensa en Mi", entre otros más.