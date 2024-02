¡Dijeron de todo! Las chicas de Corazón Serrano cuentan que les atrae más de un hombre

Corazón Serrano estuvo hoy en el programa de El Súper Show donde estuvieron contando sobre muchas cosas. En una secuencia, las cantantes de la agrupaciones estuvieron contando lo primero que les atrae de un hombre.

¿Qué miran primero en un hombre?

En el programa de El Súper Show, las chicas de Corazón Serrano estuvieron contando sobre la celebración de su aniversario. Pasaron una linda mañana con los locutores donde contaron muchas cosas sobre cada una de las queridas integrantes.

Los locutores preguntaron a las integrantes qué es lo que primero miran en un hombre. La cantante Ana Lucía Urbina fue la primero en responder y dijo: "Yo siempre veo los ojos y las manos, (las manos) porque se pueden hacer muchas cosas... su delicadeza".

Luego, le tocó a Susana Alvarado y respondió que también está de acuerdo con su compañera, que primero ve las manos. La siguiente en contestar fue la fundadora de Corazón Serrano, Yrma Guerrero y dijo que no es lo físico, sino cómo es la persona.

"Que tenga tema de conversación, que podamos conversar de todo. Mi esposo por ejemplo es muy florero. Me gusta mucho las personas que tengan proyecciones, sueños, pretendan crecer y él es una de esas personas. Siempre ha estado detrás mío, incentivándome a no quedarme dormida. Siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas, y en las peores", responde.

La nueva integrante y la más jovencita de Corazón Serrano, Milagros Díaz dijo: "Bueno que puedo decir, a mí me gustan los hombres con los ojos rasgaditos, chinitos. Que tenga una personalidad así graciosa, que se presente tal y cómo es". Además, comentó que desea que sean mayores que ellas, pero con un tope de 20 años.

Cuando tocó el turno de Kiara Lozano, comentó que también le gusta mirar las manos como sus compañeras Ana Lucía Urbina y Susana Alvarado: "A mi me gusta ver las manos de un hombre. Si, de verdad... yo parezco bien chusca, ve un hombre y pa' las manos. Pero si un hombre está ahí como para otras cositas, yo le miro de pies a la cabeza, pero primero las manos".

Lesly Águila fue la última en responder, pero la más divertida. La cantante cuenta que le gustan los hombres que la hagan reír. "Bueno, con las personas con las que he estado siempre ha sido así palomilla, tú sabes hacer chacota sí, sus mariconadas. Me gustaba mucho porque me hace reír, pero tampoco que haga el ridículo", contó y agregó que físicamente le gusta la mirada de un hombre.

¡Celebrarán su aniversario!

El aniversario de Corazón Serrano se celebrará este sábado 24 de febrero en el Cultural Lima. Al evento estarán Agua Marina, Antología, Raúl Romero y muchos artistas más. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.

Además, Corazón Serrano anunció hace unas horas que este viernes 23 de febrero se viene una nueva colaboración musical. Las chicas contaron sentirse emocionadas por la nueva producción.

"Estamos felices porque este viernes se estrena una nueva canción, una colaboración con Anna Carina, estamos todos ahí participando. Estamos muy ansiosos porque también salga la nueva producción de Corazón Serrano", cuenta Susana Alvarado.