Edwin Guerrero busca una nueva voz para Corazón Serrano y habla de todas las chicas ¿Quién saldrá?

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayores éxitos en el Perú. Por su delantera musical, han formado talentosas cantantes y ahora, Edwin Guerrero se encuentra en la búsqueda de una nueva voz ¿Alguna de las actuales cantantes estaría pensando en salir?

¡Buscan nueva voz para Corazón Serrano!

La agrupación de Corazón Serrano es una de las más importantes del Perú por sus exitosas canciones. Además de ello, cuenta con grandes talentos musicales que hacen bailar y gozar a todo el público nacional e internacional.

Por medio de una transmisión en vivo, el director musical Edwin Guerrero anunció que se encuentran en la búsqueda de una nueva voz. Esta noticia agarró de sorpresa a los seguidores, quienes de inmediato pensaron que una de las cantantes se retiraría.

"Queremos poner una voz más. Como mi hermana Yrma poco va, queremos que siempre en el escenario estén seis. Ya cuando mi hermana va, serán siete", dijo Edwin Guerrero. Afirmando que será su hermana Yrma Guerrero será quien se ausente en varias presentaciones de la agrupación.

Además, cuando le preguntaron por Briela Cirilo y su salida. Edwin pidió que ya no se le hable del tema: "Ya no me pregunten por Briela o por otro cantantes, ya el grupo sigue".

¿Qué dijo de las demás cantantes?

Mientras realizaba la transmisión, Edwin Guerrero fue consultado por un seguidor donde afirmaban por qué Kiara Lozano no se retira. De inmediato, el director musical de Corazón Serrano salió a defender a la vocalista.

"Para nosotros, ella (Kiara Lozano) si tiene su encanto, si canta, pero como les digo igual hay contratos que cumplir con todas. Ya cuando se cumpla su contrato, ella decidirá si desea quedarse o el grupo decidirá si sigue contando con ella", dijo.

Luego, cometa que todas las chicas tienen su contrato con el grupo: "Por el momento ella tiene contrato, al igual con Ana Lucía, Susana, Lesly... Todas aportan, todas tienen su talento y bueno, es un gran equipo".

Edwin Guerrero confirmó que Ana Lucía Urbina y Susana Alvarado acaban de firmar un contrato por los siguientes cuatro años. En cambio, Lesly Águila le faltaría dos años y medio para terminar su contrato, aunque no se sabe si continuará después de ello.

Esta noticia habría calmado a los seguidores, quienes al ver tantos cambios en la delantera musical se habían preocupado por si una de sus favoritas se retirara de Corazón Serrano. Hasta el momento, tendremos muchos años más para disfrutar a esta delantera.