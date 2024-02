Edwin Guerrero habla de la discriminación a Corazón Serrano: "Todos los años hemos recibido ataques"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el Perú. Aún así el grupo ha sufrido muchas situaciones en sus 31 años de carrera musical, entre ellos la discriminación.

Edwin Guerrero cuenta la discriminación que sufren

En una entrevista, Edwin Guerrero contó sobre la fuerte discriminación que sufría Corazón Serrano en varios medios. Aún más cuando iniciaban con el grupo de cumbia y su hermano Lorenzo era quien dirigía.

"Valga aclarar que mi hermano Lorenzo es quien se ha comido esas vergüenzas y esas críticas", cuenta Edwin. Además, agrega que dejó de dirigir por lo cansado que se encontraba de toda la situación.

"Yo he vivido eso porque yo me acuerdo que llegábamos a los medios y pucha nada. No solo a nosotros, yo veo a amigos que tocan música de otros estilos o del mismo Piura que son San juaneros... lo discriminan. Ahora están un poco más abierto las radios, pero te discriminan", sigue contando el director musical de Corazón Serrano.

Cuenta anécdota

Edwin Guerrero contó que hace tiempo fueron a un programa musical muy conocido de televisión. El grupo estuvo desde las 8am hasta las 5pm esperando su turno para grabar hasta que apagaron todas las cámaras.

Edwin recuerda que fue la época donde promocionaban el tema "Me Arrepentí" y cuenta que al final solo los camarógrafos y el productor, fingieron grabarlos y nunca salió al aire la grabación de Corazón Serrano. "Pucha para nosotros fue... nunca salió obviamente porque todo estaba apagado, fingieron grabar"

Le pedían que cambie el nombre de Corazón Serrano

Mientras continuaba la conversación, Edwin Guerrero comentaba que en muchas ocasiones los medios les decían que cambie el nombre de Corazón Serrano. Nombres como Los Hermanos Guerrero Neira y Grupo Corazón, eran sugeridos para evitar el nombre 'Serran'o'.

Su hermano Lorenzo le contaba que le insistían que cambie el nombre de la agrupación: "Como le vas a poner 'Corazón Serrano' que ese nombre non vende y si le cambiamos el nombre' hasta le hicieron dudar a mi hermano", al final ellos decidieron continuar con su mismo nombre.

Hasta la actual siguen recibiendo ataques

Edwin Guerrero agregó que la discriminación lo han recibido siempre: "Todos los años hemos recibido ataques, ufff hasta ahora te critican bastante y no ha cambiado nada. Lo único que cambia es que te haces más conocido y que la gente ya te respeta y todo eso, pero no ha cambiado nada".

Luego, el director musical comentó que él se siente orgulloso de sus raíces: "Claro, yo soy serrano, he vivido hasta los 8 años en la sierra, ya después mi papá nos llevó a vivir a Piura a todos, yo soy netamente serrano y orgullosísimo de nuestras raíces".