Edwin Guerrero recuerda cuando su hermana Edita cantó 'Muriendo de Amor': "La grabó llorando"

Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones con mayor éxito durante sus 31 años de trayectoria musical. En una entrevista, Edwin Guerrero recordó a su hermana Edita y contó la anécdota cuando grabó por primera vez la canción "Muriendo de Amor".

La vez que Edwin recordó a Edita

Edwin Guerrero es uno de los fundadores de Corazón Serrano y el director musical del grupo. En una entrevista realizada por Carlos Orozco, Edwin fue contando como era su hermana Edita Guerrero en aquellos años de inicio de la agrupación de cumbia.

"Edita era una persona muy sentimental, en lo musical no se involucraba. Solo quería que yo le dijera como cantar, ella si soñaba y pensaba en eso (hacer crecer al grupo)", cuenta Edwin. Luego, comenta que para él su hermana tenía un voz diseñada para cantar canciones san juaneras.

"Ella tiene una voz, como te digo. Yo vengo de escuchando san juanito y sentía que la voz de Edita era diseñada para el san juanito. Lo cantaba espectacular combinada con mi hermana en la segunda voz y hacían una armonía espectacular", añade el director musical.

Sorprendió cantando 'Muriendo de Amor'

Luego, contó una anécdota de cuando se grabó la canción "Muriendo de Amor", la canción con mayor éxito de Edita Guerrero. Edwin comenta que esa canción inicialmente no era para ella, pero a insistencia de su hermana, se lo dio para probar.

"Siempre ella renegaba 'Por qué me dan solo san juanito, solo san juanito, yo también quiero cantar otras canciones' y yo es mi hermana, no quería decirle 'No, no vas a poder', pero me tapó la boca", cuenta Edwin Guerrero.

"Cuando llegó, la cantó y me sorprendí porque la canción estuvo hecha como para ella. Que tan tierna la cantaba con su voz agudita y me acuerdo que ella lo grabó llorando: 'Tú que no me das oportunidad de grabar otras canciones', me decía", fue contando su hermano.

¡Edita se emocionó al cantarlo!

Edwin Guerrero recuerda que su hermana Edita se emocionó mucho con la canción "Muriendo de Amor". "Cuando hicimos todas las tomas, dijimos hay que escucharla cómo está todo y cuando la veo, estaba llorando, le gustaba la canción 'Estoy emocionadísima, me encanta la canción'", cuenta.

Esta canción se convirtió en las más exitosas de Corazón Serrano y como dice Edwin Guerrero: "Nunca la dejamos de tocar, tiene que estar en el repertorio", debido al pedido del público. Además, que es un rendirle homenaje a su hermana Edita Guerrero en cada concierto.