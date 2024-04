El Encanto de Corazón anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum 'Rosita' ¿Cuándo se estrenará?

El grupo de El Encanto de Corazón se ha convertido en uno de los favoritos de la cumbia sanjuanera, que se encuentra liderado por el gran Lorenzo Guerrero. Ahora, anuncia el lanzamiento de su primer álbum musical del año y la fecha de su estreno.

¡Se vienen más éxitos!

El Encanto de Corazón es una agrupación que acaba de renovar su delantera musical con nuevas voces. Sus actuales cantantes son Melanie Guerrero, Fernanda Sanamé, Elena Montalbán, Geral Abril y Yahaira Hernández.

El grupo ha interpretado grandes éxitos musicales de cumbia que hacen bailar a todo el público en cada una de sus presentaciones por todo el Perú. Cada año, El Encanto de Corazón lanza nuevas producciones para el deleite de su sus seguidores. El año pasado estuvieron lanzando tres discos con nuevos temas y ahora, para este año se vienen muchos temas.

Por medio de sus redes sociales, la agrupación anunció en un video que lanzará las producciones musicales de "Mi Obsesión", "Recuerdos de Amor", "Rosita" y "La Resignación". Estos temas forman parte del álbum musical llamado 'Rosita' y se lanzará el próximo martes 09 de abril en su canal de YouTube desde las 7:00 p.m.

Más de El Encanto de Corazón

Lorenzo Guerrero Neira, quien es uno de los fundadores de Corazón Serrano, decidió formar su propia agrupación de música sanjuanera llamado El Encanto de Corazón Serrano. Con la dirección musical de Don Lorenzo, el grupo siempre se encuentra sacando nuevas producciones musicales para su público.

El grupo ya cumplió 11 años de grandes éxitos musicales que viene conquistando a miles de fanáticos. Entre sus filas, Melanie Guerrero resalta con su maravillosa voz, además que es hija del gran Lorenzo Guerrero y que sigue sus pasos en la música. Hace poco, la agrupación celebró el millón de reproducciones del videoclip musical de "Punto Final", interpretado por Melanie.

Además, en su canal de YouTube de El Encanto de Corazón han lanzado nuevos videoclips y se mantienen activos regularmente para su público. Cada una de sus canciones, vienen teniendo muchos éxitos por los miles de reproducciones que logran como "Mix No Me Encontrarás", "Por Dios Que No", "Mix Collar de Lágrimas", "Por un Error" y muchos más.

En el lanzamiento del nuevo álbum 'Rosita', sus nuevas integrantes sorprenderán cantando grandes éxitos. No queda duda que El Encanto de Corazón se está convirtiendo en uno de los grandes grupos de cumbia en el Perú.