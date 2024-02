¡El talento es de familia! Walter Yaipén interpretó el tema "Mi Estrella" junto a su nieta María Sofía

La agrupación de Hermanos Yaipén es una de las importantes de la cumbia peruana. Uno de sus fundadores es Walter Yaipén, quien presentó a su nieta María Sofía Ortiz Yaipén. Ambos interpretaron juntos la canción "Mi Estrella" en la radio.

Walter Yaipén cantó junto a su nieta

El reconocido músico Walter Yaipén es uno de los más destacados de la música peruana. Junto a su hermana Javier Yaipén crearon el grupo Hermanos Yaipén y han cosechado grandes éxitos musicales por más de 24 años.

La familia Yaipén cuenta con un gran don para la música, quienes son músicos, cantantes y productores. Para continuar con el legado familiar, Walter Yaipén presentó con mucho orgullo a su nieta María Sofía Ortiz Yaipén.

Ambos estuvieron en Radio Karibeña, donde el fundador del grupo de cumbia presentó a su nieta: "En esta oportunidad vengo a presentarles a mi nieta María Sofía". En un video, abuelo y nieta cantaron juntos una famosa canción titulada "Mi Estrella", donde muchos usuarios señalaron el talento que heredó la nieta.

¿Quién es María Sofía?

María Sofía Ortiz Yaipén es una joven cantante que le encanta la música desde muy pequeña, al ver a su abuelo Walter Yaipén en sus conciertos. "Me tenían que bajar de los escenarios, a mi me encanta no solamente la música, sino el espectáculo que es estar arriba de un escenario con plataforma, conectar con el público", cuenta.

Cuando María Sofía fue presentada por su abuelo Walter Yaipén, también anunciaron un nuevo sencillo musical. Hermanos Yaipén estrena en primicia la canción "Adicta al Dolor" junto a la joven cantante María Sofía Ortiz Yaipén. El tema ya se puede pedir en Radio Karibeña y muy pronto lo estarán lanzando por las plataformas digitales.

En el evento de Espectaculares en Chiclayo, María Sofía ganó gran notoriedad por los seguidores de Hermanos Yaipén. La joven cantante fue invita por su familia para interpretar el "Mix Lambadas", donde ganó gran acogida y cuenta más de 700 mil reproducciones en su canal de YouTube.

Más de Hermanos Yaipén

Los espectaculares Hermanos Yaipén han recorrido todo el país llevando sus mejores éxitos musicales. Walter y Javier han renovado su delantera musical con el regreso de varios ex vocalistas como Jonatan Rojas, Moisés Vega, Giuseppe Horna, José Antonio Orejuela, Alexis Dávila y el reciente ingreso de Álvaro Stoll.

Hermanos Yaipén es un grupo de cumbia conocido por sus exitosos temas como 'Necesito un Amor', 'Lárgate', 'Mix Juan Gabriel', 'Tú Lloras por Él', entre otros más. Entre sus últimas canciones lanzadas están 'Fin de Semana' con Leslie Shaw y 'Tributo al Sol de México'.