¿Encontró el amor? Susana Alvarado cuenta las verdaderas razones de su viaje a México

La cantante Susana Alvarado es una de las artistas de cumbia que se ha ganado el enorme cariño del público. Durante sus vacaciones, la joven realizó un viaje a México, donde una de sus razones fue buscar el verdadero amor.

¿Encontró el amor en México?

Corazón Serrano es una de las agrupaciones más pedidas en todo el país. Siempre cuentan con dos o más presentaciones al día, debido a que son muy solicitados a nivel nacional. Ayer, 15 de marzo el grupo regresó de sus vacaciones y Susana Alvarado contó sobre su viaje a México.

Por medio de las redes sociales del grupo, las chicas realizaron una transmisión en vivo donde estuvieron contando muchas cosas. La 'Morena de Oro' fue la primera en preguntar en revelar cómo pasó su tiempo libre de los escenarios: "La verdad lo hemos pasado súper lindo nuestras vacaciones. Cada uno lo ha disfrutado a su manera con su familia...".

Entonces, Milagros Díaz comenta que Susana Alvarado se fue a México y que ella, estuvo en su casa. La intérprete de 'Mix Morena' respondió: "Es que es una vez al año". En eso, Ana Lucía Urbina interviene y agrega: "Susana dijo que se iba a ir para encontrar al amor de su vida ¿Encontraste o no encontraste?".

Finalmente, Susana Alvarado dice muy decepcionada: "No encontré nada, es que no sé yo... no sé". A pesar de ello, la querida cantante de Corazón Serrano comentó que pasó un viaje muy relajante, de la cuál ella recargó muchas energías para los próximos conciertos que se vienen: "Hemos venido recargadísimos de energía".

¡Nuevo estreno de Corazón Serrano!

Así como el gran regreso de las chicas de Corazón Serrano de sus vacaciones, se lanzó una nueva producción musical. Por medio de sus redes sociales, se confirmó el estreno del videoclip del 'Mix de Amor y De Miel'.

Este nuevo mix es interpretado por las cantantes Lesly Águila y Milagros Díaz. 'Mix De Amor y De Miel' incluye temas muy conocidos como: 'Y Siempre', 'Tú La Tienes Que Pagar' y 'Noches De Media Luna'.

La reacción del público

Desde su estreno, el 'Mix de Amor y de Miel' ha sumado 160mil reproducciones y se encuentra en el top 5 de tendencias en YouTube. Muchos usuarios se alegraron por el gran éxito que es este tema de Corazón Serrano.

"Bravo! Bravísimo, lo máximo estas cantantes de Corazón Serrano", "Wow impresionante todo Corazón Serrano, siempre marca la diferencia, espectacular el mix", "Grande corazón serrano siempre conquistando a su público", "Los vientos (el saxo) le da un toque buenísimo, perfecto".