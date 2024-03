¡Espectacular! Ángelo Fukuy tuvo emotivo reencuentro con Hermanos Yaipén y cantó "Lárgate"

Hermanos Yaipén es una agrupación de cumbia con grandes éxitos musicales en su trayectoria musical. Por sus filas, pasó el querido cantante Ángelo Fukuy conocido por el tema "Lárgate". Varios años después, se volvieron a reencontrar en un emotivo concierto.

¡Ángelo se reencontró con Hermanos Yaipén!

Hace unos meses, Hermanos Yaipén realizaron un espectacular concierto en el Teatro Leguía, donde se juntaron con varios artistas nacionales. Uno de ellos fue con el querido ex integrante Ángelo Fukuy y al público le encantó este reencuentro.

El videoclip de este emotivo momento fue subido en el canal de Hermanos Yaipén. En el video se puede ver cómo el actual solista sube muy emocionado al escenario y empieza saludando a los líderes del grupo, Walter y Javier Yaipén. Luego, pasó a saludar a cada uno de sus antiguos compañeros, donde les dio un fuerte abrazo a cada uno.

Después, Ángelo Fukuy le dedicó unas palabras antes de cantar "Lárgate" con el grupo: "Es un honor y una bendición poder estar aquí, en este evento tan importante que se ha hecho con mucho sacrificio. De parte de Walter y Javier, los espectaculares Hermanos Yaipén para todos ustedes, disfrútenlo".

En los comentarios del videoclip, muchos usuarios comentaron que deseaban el regreso de Ángelo al grupo de cumbia. Además, este reencuentro que fue lanzado hace un par de días, ya cuenta con miles de reproducciones en el canal de YouTube de la agrupación.

Sobre Ángelo Fukuy

Desde su lanzamiento como solista, el cantante Ángelo Fukuy ha estrenado tres temas inéditos "Levanta tu copa", "Estoy pensando amor", "Mentira mentirosa", "Tu Mal de Amor" y "Como Tú", compuesta por el maestro Carlos Rincón.

Mientras avanza en su carrera musical, Ángelo Fukuy piensa en futuro poder colaborar con grandes artistas internacionales:"Se me vienen a la mente algunos de mis ídolos. Me gustaría compartir el escenario con Marc Anthony, Luis Miguel y, por qué no, con Cristian Castro". Entre los nacionales comenta que tiene muchos en mente, pero entre ellos resalta al gran Raúl Romero

Sobre Hermanos Yaipén

Los espectaculares Hermanos Yaipén han recorrido todo el país llevando sus mejores éxitos musicales. Walter y Javier Yaipén han renovado su delantera musical con el regreso de varios ex vocalistas y la incorporación de nuevos integrantes.

Actualmente, está conformado por Jonatan Rojas, Giuseppe Horna, José Antonio Orejuela, Álvaro Stoll y Fary Martínez. Quienes hacen bailar a todos sus seguidores con sus canciones de inicio a fin y es por ello que sus fans siempre los apoyan en cada momento de su carrera musical.