"Estaremos para aplaudir tus logros": Corazón Serrano se despide de Briela Cirilo con sentido mensaje

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia con grandes éxitos musicales y talentosas cantantes. Hace unas horas, Briela Cirilo anunció que ya no formaría parte del grupo y ellos le dedicaron un sentido mensaje en sus redes sociales.

¡Se despiden de Briela!

El grupo de cumbia ha creado exitosas canciones de cumbia, a través de 31 años de trayectoria musical. Uno de sus últimos éxitos es el tema 'Mix Corazón Mentiroso' que ha superado los 15 millones de reproducciones en tres meses.

Esta canción es interpretada por la talentosa Briela Cirilo, quien ayer anunció su salida de la agrupación. La noticia sorprendió a sus seguidores, pues no imaginaron que la cantante de cumbia se retiraría muy pronto.

Por medio de sus redes sociales, el grupo le dedicó un sentido mensaje: "La familia Corazón Serrano, te agradece por compartir tu gran talento con nuestro querido público. Aunque pequeño haya sido tu paso, grandes son las experiencias a tu lado".

"Dios ilumine y guíe tu camino a lograr todos tus sueños. Aquí estaremos para aplaudir tus logros, un infinito abrazo. Muchas gracias Briela", escribieron en su post que cuenta con más de 19 mil reacciones de usuarios.

Cirilo se despide de las chicas

La cantante Briela Cirilo también compartió un comunicado anunciando su salida y agradeciendo el apoyo de Corazón Serrano, además de cada seguidor. También, publicó un video donde recopiló varias imágenes de sus viajes, momentos compartidos con sus compañeras, conciertos y ensayos.

"Gracias familia de Corazón Serrano. Agradezco a todos esos corazones que me siguen. Gracias por todas sus muestras de cariño. Esperar a que me puedan acompañar apoyándome en este arduo camino. Me despido de ustedes, por un rato, por un rato", dice en el video de despedida.

Más de Briela Cirilo

La artista Briela Cirilo es una joven cantante que inició su pasión por la música desde los nueve años. Ha participado en diferentes concursos de canto en televisión como 'Yo Soy' como Ariana Grande en dos ocasiones y La Voz Perú.

En el 2007 ingresó a la Escuela de su Maestro y Mentor Don Augusto Polo Campos y en 2015, decide ingresar a la Universidad en la Carrera musical. Trabajó en la orquesta de Yahaira Plasencia como corista y luego pasó por Orquesta de Fallo Muñoz.

Finalmente, en 2020 ingresa a Son Tentación hasta el 2023 que ingresó a Corazón Serrano. Briela Cirilo se aventuró a la cumbia peruana ganándose el cariño del público y el 31 de enero anunció su salida.