"Estoy amando estar soltera": Lesly Águila confiesa que no quiere tener una relación amorosa

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia con grandes éxitos musicales y cuenta con talentosas artistas. Entre ellas está la querida Lesly Águila, quien acaba de confesar a sus fans que se encuentra en su mejor momento estando soltera.

¡Ama estar soltera!

Lesly Águila es una cantante de la cumbia peruana que viene haciendo gozar al Perú con sus canciones junto a Corazón Serrano. La joven piurana es conocida por temas de desamor, además de su amabilidad, carisma y cariño por sus seguidores.

El año pasado, Lesly había anunciado el fin de su relación amorosa con un comunicado. La joven integrante es conocida por ser muy romántica y hace tiempo, había anunciado su deseo de convertirse en madre.

Ahora, la artista confesó a sus fans que no desea tener una relación amorosa. Por medio de sus historias, respondió a un fanático que le consultó de cómo se encuentra viviendo está etapa de soltera.

"No sabes la tranquilidad que siento en estos momentos de poder estar soltera. Estoy amando mucho esta etapa, conociéndome a mi misma, tratando de ser mejor persona, enfocarme en mi trabajo", cuenta Lesly Águila.

Luego, agregó que no le cierra las puertas al amor, pero sería en un futuro mucho más adelante y que actualmente, no está en sus planes: "Así que estoy tranquila, quizás más adelante, pero por ahora no. Ahora estoy amando esta etapa muy bonita de estar soltera".

¿Sigue queriendo ser madre?

En muchas ocasiones, Lesly Águila contó a sus seguidores que tenía un fuerte deseo de convertirse en madre. Cuando tenía una relación amorosa, siempre era de conocimiento de sus parejas. Lamentablemente, sus relaciones terminaban y ese sueño de la artista de desvanecía.

Ahora, la vocalista de Corazón Serrano se encuentra soltera y no se encuentra en al búsqueda de convertirse en madre. Ha decidido seguir tranquila, enfocada en su trabajo y esperar el momento adecuado para ser madre y tener ese bebé que tanto desea.

En Corazón Serrano

La joven cantante Lesly Águila ha formado parte de Corazón Serrano durante 14 años. Durante todo este tiempo ha conquistado el corazón de miles de fanáticos que la siguen en sus redes sociales y asisten a los conciertos.

Es conocida por muchos exitosos temas como "Olvídalo Corazón", "Olvídame", "Tu Recuerdo", "Te Extrañaré", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Tu Ausencia", entre muchos otros más. Además, anunció que se vienen nuevos sencillos inéditos para sus seguidores.