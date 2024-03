Fans sorprendidos por la rutina de gym de Susana Alvarado: "Se nota el progreso"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor crecimiento en el país. Sus cantantes de cumbia son muy queridas y apreciadas por el público peruano y por ello, los siguen en cada paso de sus carreras artísticas. La joven Susana Alvarado compartió un video donde muestra su entrenamiento en el gym y fans la elogian.

¡Entrena con mucha fuerza!

El grupo de Corazón Serrano cuenta con muchos éxitos musicales que hacen gozar a todo el Perú, logrando tener varios temas en tendencia por meses. Además, su delantera musical siempre cuenta con gran carisma en el escenario y mucha gratitud con sus seguidores.

Por ejemplo, Susana Alvarado es conocida como 'La Morena de Oro' entre sus fans y es muy querida por el público. La joven artista inició su carrera musical hace muchas años y hasta ahora ha cosechado grandes éxitos musicales junto a Corazón Serrano.

Por medio de sus redes sociales, la cantante ha demostrado que le gusta divertirse, pero también mantenerse en forma. Susanita compartió un video en sus redes sociales donde muestra su rutina en el gimnasio y fans quedan sorprendidos por su fuerza.

En el video, Susana Alvarado comparte un divertido audio junto a su entrenamiento que dice: "Cuando me preguntan que cambios he notado, desde que empecé a entrenar... 'Mira cero cambios, cero aumento de fuerza, pero el p*nche ego si como me lo sube al cielo".

¡Fans se quedan sorprendidos!

La cantante Susana Alvarado compartió el video hace un par de días y ya cuenta con más de medio millón de reproducciones. Muchos usuarios quedaron sorprendidos con su entrenamiento, pero también muchos halagaron su belleza.

"Si hubo cambio, todo va por buen camino", "De a pocos se verá el resultado", "Muchas cosas más que ego dirá, guapísima", "Que hermosa Susanita", "Serás más hermosas que todas", "Se nota el progreso", "Estás encantadora", "La actitud positiva guapa", fueron algunos de los comentarios.

Más de Susana Alvarado

En el año año 2015, una jovencita Susana Alvarado de 18 años se encontraba postulando a la agrupación El Encanto de Corazón, creado por Lorenzo Guerrero. La piurana dejó sorprendidos al maestro musical que decidió integrarla mejor a Corazón Serrano.

'La Morena de Oro' como fue nombrada después en el mundo de la cumbia peruana, nunca llegó a contarlo a su familia hasta que finalmente hizo su debut. Desde entonces, Susana Alvarado ha conquistado a muchos seguidores con su voz, baile y carisma en el escenario.