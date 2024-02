"Gracias amigo": Marisol fue sorprendida por Segundo Rosero en un show y cantaron juntos

La cantante Marisol es una reconocida artista de la cumbia peruana. En uno de sus conciertos, la intérprete fue sorprendida por el artista ecuatoriano Segundo Rosero y la 'Faraona' recordó aquel momento en que interpretaron juntos el tema "Bolero Rockolero".

Segundo Rosero la sorprendió

Marisol es una artista de la cumbia peruana que ha logrado posicionarse como una de las más icónicas. La cantante cuenta muchos éxitos musicales que siguen sonando hasta ahora como 'La Escobita', 'Yo lo Quería', 'Si Me Ibas a Dejar', entre otros más.

La artista cuenta con grandes amigos de la música nacional e internacional. Hace un tiempo, Marisol volvió a recordar cuando un querido amigo la sorprendió en uno de sus conciertos y cantaron juntos un famoso bolero.

El querido amigo era Segundo Rosero, quien la sorprendió en uno de los shows de la 'Faraona de la Cumbia'. "No esperaba esta sorpresa, gracias mi Dios por este regalo y gracias amigo Segundo Rosero", escribió la cantante peruana.

El público se disfrutó de la interpretación de grandes artistas al cantar el tema "Bolero Rockolero". Su interpretación de Marisol a dúo con Segundo Rosero le encantó al público, quienes aplaudieron su presentación.

Reacción de los fans

El video de la 'Faraona de la Cumbia' fue publicada hace varios meses, pero recientemente fue añadida como las principales en su cuenta de TikTok. La interpretación de Marisol y Segundo Rosero cuenta con miles de reproducciones y bellos elogios del sus seguidores.

"Se unieron mis grandes cantantes Marisol y Segundo", "hayyyy noooo me muero se juntaron los mejores", "wowwww que dúo tan maravilloso llore, he cantado, esa canción la he escuchado desde bebé", "Wowwww hace mucho que. No lo escuchaba un segundo rosero... Lindo dúo", son algunos de los comentarios de sus fans.

Más de Marisol

Luisa Marisol Ramírez Vásquez inicia su carrera musical con tan solo 14 años en Lambayeque. Fue cantante en agrupaciones como Caña Brava y Orquesta Candela. Pero decide tomar su propio rumbo como cantante solista y tener su propia orquesta.

Marisol es una artista con más de 25 años de trayectoria musical conocida como 'La Faraona de la Cumbia'. Cuenta con grandes éxitos como 'Gitana', 'La Escobita', 'El Divorcio', 'Yo Lo Quería', 'El Marimix', 'Libre y Solterita', y 'Si Me Ibas a Dejar'.

Durante todo este tiempo, la cantante ha luchado para levantar su carrera musical con sus propias manos y mucho esfuerzo. Sus seguidores gozan en cada uno de sus conciertos con su música. Este año 2024, viene con muchas más producciones musicales para sus fans.