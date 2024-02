¡Hace 14 años! Lesly Águila cuenta cómo pasó el casting de Corazón Serrano y su primera presentación

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el Perú. El grupo estuvo en El Súper Show contando diferentes anécdotas que pasaron dentro de la agrupación. Lesly Águila contó como pasó casting para ingresar hace 14 años.

¡Lesly Águila era muy tímida!

La cantante Lesly Águila llegó junto a Corazón Serrano al programa de El Súper Show. Después de contar sobre muchas anécdotas, la piurana contó cómo fue su ingresó al grupo cuando ella apenas tenía 15 años.

"Yo hice un casting, eran 180 chicas creo. Yo ya estaba en quinto de secundaria, a mediados y yo no sabía del casting, quién me inscribió fue mi papá y mi hermano, pero yo no sabía nada", fue contando la artista.

"Mi papá ama la música y a mí no me gustaba cantar. Tenía mucha vergüenza, era muy tímida, tenía pánico escénico. Entonces, mi papá me inscribe... era hincha de Corazón Serrano desde hace muchos años", dice Lesly Águila, quien además agregó que cantaba sola desde los 7 años.

Lesly cuenta que su papá y su hermano la buscaron en el recreo de su colegio para llevarla al casting, pero ella no quería ir por temor. "No he estudiado canta, ni nada, no sé nada", decía.

El casting de Corazón Serrano

La joven piurana cuenta que al llegar al lugar del casting habían muchas chicas que tenían cuerpos exuberantes: "Yo que tenía cuerpo de jañape. Entonces, yo dije 'Dios mío, cómo voy a quedar yo aquí', que vergüenza', estaba con un nudo en la garganta, yo quería llorar".

Para pasar el casting tenían que interpretar tres temas: "Borracha perdida", "Sueño o pesadilla" y una salsa "Manos Amarillas". Lesly Águila fue la primera en presentarse, contó que ella nunca había cantado salsa y en ese momento tuvo que aprenderse.

De las 180 chicas, solo cuatro pasarían a la final y escuchó su nombre: "Yo no lo podía creer. Yo dije de repente se equivocaron. Entonces repitieron el nombre y ya eran cuatro chicas y yo nerviosísima. Dijeron que el día de mañana, llamarían a la ganadora".

¡Lesly Águila ganó el casting!

La integrante de Corazón Serrano se encontraba en su colegio cuando su padre llegó muy emocionado. "Mi papá llega al colegio y me dice 'Lesly, ha llamado el señor Lorenzo y dice que tú has ganado el casting", cuenta Lesly muy alegre, pero contó que tenía mucho miedo por viajar sola y estar lejos de su familia.

Su primera presentación fue en la primavera y lo recuerda con mucha cariño: "Fue en Castilla en el Arbolito. Yo nerviosa pues, ahí conocí a Yrma y Edita, que solamente las veía por videos de mi papá que era fan de la música san juanera", contó.

Lesly Águila cuenta que poco a poco se fue integrando y que Yrma Guerrero la acobijo primero para que se sienta segura. De igual manera, contó que estuvo llorando en muchos viajes extrañando a sus padres y desde entonces, ya pasaron 14 años.