¡Hermosa voz! Milagros Díaz debuta cantando "Vuelve" en su primer concierto con Corazón Serrano

La joven cantante Milagros Díaz ha conquistado el mundo de la cumbia peruana con su voz. Desde hace un par de días, ingresó como parte de la delantera musical de Corazón Serrano y hace unas horas, debutó con ellos interpretando el tema "Vuelve".

¡Debuta cantando "Vuelve"!

El grupo de cumbia viene conquistando a todos sus seguidores con sus famosos temas. Por ello, recorren todo el Perú con distintas presentaciones que hacen gozar al público y canta a todo pulmón sus temas.

Hace unas horas, la agrupación se presentó en la ciudad de Cutervo en Cajamarca. Aquí, su nueva integrante Milagros Díaz hizo su debut con ellos e interpretó el famoso tema "Vuelve".

Por medio de las redes sociales de Edwin Guerrero, compartió la primera canción de Milagros Díaz con el grupo de cumbia. La nueva cantante encantó al público con su voz y bella interpretación del tema "Vuelve".

Reacción de los fans

Desde que el video se publicó hace algunas horas, los seguidores quedaron fascinados con Milagros Díaz. Muchos usuarios señalaron que fue un gran acierto incorporar a la joven cantante a sus filas. Además, muchos halagaron su voz y presencia en el escenario.

"Excelente contratación... Milagritos va a ser junto a Susana las mejores voz de Corazón Serrano", "Ella si, hermoso canta", "Muchos éxitos Milagritos con humildad llegaras lejos y que valoren tu trabajo", "Que bonita voz definitivamente", "Una canción de amor", "Hermosa voz, excelente elección", "Muy bien milagros me gustó como lo interpretaste la canción", "Muy buena elección no solo canta muy bien, si no que encanta y tiene ese carisma que se necesita en el escenario".

El ingreso de Milagros Díaz

El pasado 30 de enero, el grupo de cumbia sorprendió a todos sus seguidores al darle la bienvenida a la joven Milagros Díaz. La nueva cantante ya era conocida en la cumbia peruana por formar parte de otras reconocidas agrupaciones de cumbia.

"Querida Milagros, serás parte de todos nuestros sueños. ¡Bienvenida a tu nueva familia!", escribió la agrupación cuando al anunciaron. Esta sorpresa fue una bella sorpresa para todos los fans del grupo de cumbia y se mostraron muy emocionados.

Aún no se conoce por completo el repertorio musical de Milagros Díaz, pero comunicaron que también tendría nuevas canciones inéditas. La joven cantante se ganó el cariño de los seguidores desde su primer concierto. Solo queda esperar a que la nueva integrante siga sorprendiendo con su encanto a todos sus fans.