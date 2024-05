Kiara Lozano comenta que se emocionó demasiado con la película 'Vaguito': "Yo lloré, me dio pena"

Kiara Lozano es una querida cantante de la cumbia peruana que viene conquistando a los fanáticos con su voz, desde que forma parte de Corazón Serrano. Por medio de sus redes sociales, la joven contó cómo se emocionó al ver la famosa película peruana 'Vaguito'.

Kiara Lozano se emocionó con el film 'Vaguito'

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el Perú, entre sus filas está la espectacular cantante Kiara Lozano. La joven es conocida por formar parte del grupo hace tres años. Además, el público la quiere por el gran cariño que tiene hacia muchos animalitos.

La joven cantante suele realizar transmisiones en vivo en TikTok, donde conversa con sus seguidores de muchos temas e interpreta algunas canciones a pedido de ellos. Kiara estuvo contando a sus fans que ya fue a ver la película peruana 'Vaguito' y que se emocionó hasta las lágrimas.

"La verdad es que le desea muchísimas bendiciones porque es una historia muy bonita, a mí me conmueve muchísimo. Ver reportajes, imágenes del perrito real, todo eso.. la historia que se cuenta ahí", responde a sus fanáticos.

Luego, Kiara Lozano agrega que recomiendo la película para que puedan disfrutarla y apoyar a la vez. "La verdad es que del comienzo, yo lloré. Lloré, me dio pena, me emocioné demasiado. Así que en realidad, se los recomiendo al cien por ciento. Tiene una muy buena finalidad, más allá de todo, para que puedan recaudar todo para el refugio, para varios animalitos que son rescatados y que están en los albergues", indicó.

Finalmente, la cantante de Corazón Serrano reveló que suele ser una persona muy sensible cuando se trata sobre los animalitos: "Yo soy recontra sensible con esos temas, he llorado de principio a fin, pero la historia es muy bonita. Vayan a ver 'Vaguito'".

¡Su última canción es un éxito!

Hace dos meses, Corazón Serrano se unió con Anna Carina para una nueva canción de cumbia que al público le encantó. Este tema es "Tu Amor Me Duele", interpretado por su vocalista Kiara Lozano. El videoclip oficial de "Tu Amor Me Duele" ha acumulado más de 3.2 millones de reproducciones y se convirtió viral en TikTok.

Sobre Corazón Serrano

El grupo de Corazón Serrano es liderado por los hermanos Guerrero Neira durante más de 31 años. Actualmente, la agrupación se encuentra conformada por Yrma Guerrero, Kiara Lozano, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

En los últimos meses, la agrupación de cumbia anunció que viene preparando un nuevo álbum musical. Edwin Guerrero anunció que se vienen nuevas canciones inéditas en las voces de todas las artistas, incluida la voz de la encantadora Kiara Lozano.