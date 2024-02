Kiara Lozano comparte un video lavando su ropa en la selva: "Hasta para lavar hay que tener clase"

El grupo de Corazón Serrano es uno de los más importantes de la cumbia peruana. Entre sus cantantes está Kiara Lozano, quien ha demostrado ser una persona muy divertida y humilde. Por medio de sus redes sociales, compartió un video mientras lavaba su ropa en su pueblo de Rumisapa.

¡Lava su ropa con estilo!

La joven Kiara Lozano sorprendió al público al ingresar al famoso grupo de cumbia y encantar con su voz. La cantante de cumbia ha demostrado una gran naturalidad con su público y por medio de sus redes sociales, comparte divertidos videos.

Kiara Lozano es una joven oriunda del pueblo de Rumisapa, donde viaja allá cada vez que tiene un tiempo libre. Allá comparte con sus familiares y amigos divertidos momentos y graba divertidos videos de su vida diaria.

En un video publicado hace poco, la artista dejó sorprendido a sus seguidores cuando apareció lavando su ropa en una batea. La joven se encontraba sobando su ropa al lado de sus mascotas Shiber 'El Pirata' y Layla 'La Rabiosa'.

Dentro del video, Kiara Lozano dice: "Tanto ya pues me miras... te sorprende que uno pueda lavar con lentes su ropa? ¿Qué piensas? Hasta para lavar hay que tener clases mi amor". No queda duda, que la joven cantante sigue manteniendo su humildad y a la vez un gran estilo.

@kiaralozano24 En compañía de los peluchones, Shiber El Piratita y Layla La Rabiosa. ♬ sonido original - Kiara Lozano

Reacción de usuarios

El video de la cantante Kiara Lozano alcanzó más de 460 mil reproducciones. Muchos usuarios halagaron la bella personalidad, divertida y humilde de la artista peruana. Además, comentaron que es simplemente bella como talentosa.

"La Kiara bien empoderada lavando", "Que bella Kiara, siempre muestra como es y no finge en nada", "Simplemente bella, la barbie de la cumbia", "Ay Kiara, me haces reír, toda una diva jajaja", "Kiara tus locuras me hacen reír y alegras mis días", "Kiara la real jajaja muy linda", "Hasta lavando eres bella", "Eres una excelente persona y muy humilde".

¿Cómo ingresó Kiara a Corazón Serrano?

Corazón Serrano se encontraba en la búsqueda de su nueva integrante y anunció un casting a nivel nacional. Kiara Lozano envió su video cantando al WhatsApp para participar y nunca imaginó pasar a todas las siguientes etapas hasta la final.

El grupo de cumbia junto a su fundador Edwin Guerrero llegaron a un programa en vivo en televisión para la gran final. Kiara compitió contra otras buenas cantantes, pero fue ella quien terminó elegida un 01 de octubre de 2021.

Los seguidores de Corazón Serrano se emocionaron con su llegada. La cantante Kiara Lozano oriunda de Tarapoto, se fue ganándose el cariño de muchos por su alegría, carisma y su bella voz. Hasta el momento, viene formando parte del famoso grupo.