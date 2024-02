Kiara Lozano le cuenta a sus fans con qué canción la conquistarían: "Ya sabes futuro esposo"

Kiara Lozano es una querida artista parte de la agrupación Corazón Serrano. La cantante de cumbia decidió contar a sus seguidores, cómo sus pretendientes podrían conquistarla con una canción en específica.

¡Es su canción favorita de toda la vida!

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayores éxitos en el Perú. El grupo cuenta con grandes cantantes en su delantera musical como Kiara Lozano, quien se ha ganado el corazón de miles de fanáticos.

En una transmisión en vivo, Kiara Lozano se encontraba con Milagros Díaz escuchando música y hablando con sus seguidores. Entonces, de fondo empieza a sonar la canción "Solamente tú" de Pablo Alborán y ambas se emocionan.

La cantante Kiara Lozano le habló a sus fans diciendo: "Mira futuro esposo, tú me tienes que cantar esa canción cuando nos casemos o al menos, cuando me vas hacer la pedida de mano. Me tienes que pedir la mano con esa canción, me estás escuchando".

Luego, comentó que es una canción que siempre le ha encantado: "Esa canción chicos, me encanta desde siempre. Así que ya sabes, futuro enamorado, futuro pretendiente, futuro esposo.. esa canción tiene que estar. Quieres ser mi enamorado, de fondo esa canción. Quiero que mi futuro mariachi me dedique esa canción a mí, para darle el Sí".

¡No se va de Corazón Serrano!

En otro momento de la transmisión, Kiara Lozano recibió varias preguntas del público donde la preguntaban si se retiraría del grupo. Algunos haters afirmaban que tenía que irse de Corazón Serrano y ella decidió responder.

"No les puedo dar ese placer, pues he firmado contrato chicos. Así que se aguantarán, bueno seguirán tirándome 'hate' hasta el día que me vaya, hasta que termine mi contrato, lo siento. Mientras tanto, hay Kiara para rato aquí. No me voy a ir", responde Kiara Lozano.

Edwin Guerrero contó que Kiara actualmente tiene un contrato con el grupo que falta cumplir dentro de dos años y medio. Además, habría posibilidad de continuar con ese contrato porque para ellos, sí debería quedarse en la agrupación.

Más de Kiara Lozano

Hace más de dos años, Kiara Lozano ingresó por medio de un casting a nivel nacional, resultando ganadora. La joven cantante es conocida por temas como 'Mix Zúmbalo', 'Heridas de Amor' y 'He Cruzado el Mundo'.

Kiara Lozano ha demostrado una gran sencillez en todo este tiempo y un inmenso amor a los animalitos. Además, siempre divierte con sus videos en TikTok y gran humildad. Junto a Lesly Águila, hacen gozar al público con sus ocurrencias y pasos de baile.