¡La engríe en su día! Deyvis Orosco realizó un bello detalle hacía su esposa Cassandra Sánchez

Deyvis Orosco es un reconocido artista de la cumbia peruana por grandes éxitos musicales. En el Día de la Mujer, el cantante estuvo engriendo a su esposa Cassandra Sánchez desde muy temprano y le dedicó un bello mensaje por redes sociales.

¡Deyvis engríe a Cassandra en su día!

El artista y productor Deyvis Orosco, ha trabajado arduamente en su carrera artística y continúa el legado de su padre Johnny Orosco. El cantante se unió en matrimonio con la madre de su hijo, Cassandra Sánchez, hace un par de meses.

La pareja siempre se ha mostrado muy felices con la bella familia que formaron. El cantante comparte muchos momentos que pasa junto a su esposa y su hijo Milán. Ahora, compartió una bella dedicatoria por el Día de la Mujer junto a una fotografía juntos.

"Feliz día de la mujer para todas ustedes en especial a la que cambió mi vida", escribió Deyvis Orosco en sus redes sociales con una foto donde aparece junto a Cassandra Sánchez y su hijo Milán.

La empresaria Cassandra compartió cada momento en que fue engreída por Deyvis y su hijo. Por medio de sus historias compartió muy emocionada cómo le prepararon un desayuno especial para ella y le regalaron un ramo de sus flores favoritas.

Por medio de sus redes sociales, compartió este bello momento con un mensaje de agradecimiento a su querida familia: "Una mañana increíble junto a mis chicos, planearon todo para engreírme en el día de la mujer. Hasta mis flores favoritas, los amo".

¡Una bella historia de amor!

La querida pareja ha conquistado a sus seguidores con su bella historia de amor, estabilidad y felicidad. Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez anunciaron su relación amorosa un 10 de diciembre de 2018. Su relación se volvió mediática de inmediato, él es un reconocido cantante de cumbia y ella, la hija de la exitosa empresaria peruana y ex reina Jessica Newton.

En 2020, el cantante de cumbia le pidió matrimonio a Cassandra, tras convivir juntos y fortalecer más su relación. El 07 de diciembre de 2021, Deyvis y Cassandra anuncian que se convirtieron en padres y comparten una fotografía de la ecografía de su bebé. Ahora, ya se encuentran a poco de cumplir tres meses de casados.

Más de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia, que viene liderando el Grupo Néctar de su familia. El intérprete de "No Te Creas Tan Importante" también ha incursionado en la actuación en series de televisión.

El 'Bomboncito de la Cumbia' ha interpretado grandes éxitos como "Piensa en Mi", "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", y otros más. El legado de su familia con El Grupo Néctar es muy importante para Deyvis, por ello ha luchado cada día para alcanzarlo.