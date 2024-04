Las chicas de El Encanto de Corazón respondieron unas divertidas preguntas ¿Qué dijeron?

El Encanto de Corazón es una de las agrupaciones de cumbia que viene ganando miles de seguidores en todo el Perú. El grupo está conformado por una talentosa delantera musical y se animaron a responder algunas preguntas para entretener a sus fans.

¡Respondieron de todo!

El grupo de El Encanto de Corazón es una de las más queridas por su música sanjuanera y grandes talentos musicales. Hace poco se renovó su delantera musical y está conformada por Melanie Guerrero, Elena Montalba, Fernanda Sanamé, Geral Abril y Yahaira Hernández.

Por medio de sus redes sociales, compartieron un video que se volvió viral rápidamente. Todos los integrantes se reunieron para responder algunas divertidas preguntas como la persona que se olvida la letra de una canción, el más tardón, la más probable que llore en público, el más infiel o el que podría caerse en plena presentación.

Casi en al mayoría de las respuestas, las chicas señalaron a la querida cantante Melanie Guerrero. En el video se puede ver como toda la agrupación de El Encanto de Corazón se lleva muy bien como familia. Todos parecían divertirse con las preguntas e hicieron reír a todos sus seguidores con las respuestas.

Más de El Encanto de Corazón

Lorenzo Guerrero Neira, quien es uno de los fundadores de Corazón Serrano, decidió formar su propia agrupación de música sanjuanera llamado El Encanto de Corazón Serrano. Con la dirección musical de Don Lorenzo, el grupo siempre se encuentra sacando nuevas producciones musicales para su público.

El grupo ya cumplió 11 años de grandes éxitos musicales que viene conquistando a miles de fanáticos. Entre sus filas, Melanie Guerrero resalta con su maravillosa voz, además que es hija del gran Lorenzo Guerrero y que sigue sus pasos en la música. Hace poco, la agrupación celebró el millón de reproducciones del videoclip musical de "Punto Final", interpretado por Melanie.

Además, en su canal de YouTube de El Encanto de Corazón han lanzado nuevos videoclips y se mantienen activos regularmente para su público. Cada una de sus canciones, vienen teniendo muchos éxitos por los miles de reproducciones que logran como "Mix No Me Encontrarás", "Por Dios Que No", "Mix Collar de Lágrimas", "Por un Error" y muchos más

Hace un par de días, las chicas anunciaron en todas sus redes sociales el lanzamiento del más reciente videoclip del grupo. "Bomba" es un tema interpretado por la cantante Melanie Guerrero de El Encanto de Corazón que ya se ha convertido en la favorita del público.