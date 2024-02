"Les tengo muchísimo cariño": Nickol Sinchi se siente feliz y emocionada por el apoyo incondicional de sus fans

Nickol Sinchi es una cantante de la cumbia peruana que se ha ganado el cariño del público por su bella voz y carisma. Desde que se lanzó como solista, la joven artista ha venido recibiendo mucho apoyo de sus fans y decidió dedicarles un sentido mensaje de agradecimiento.

¡Se siente feliz por el apoyo de sus fans!

La artista Nickol Sinchi inició su carrera musical desde muy joven y a los 15 años ya formaba parte de Corazón Serrano. Durante todo estos años, la integrante demostró tener una gran humildad, carisma y cariño por todos sus seguidores.

Por ello, cuando Nickol decidió lanzarse como solista y seguir avanzando con su propia orquesta, recibió el inmediato apoyo de sus fans. Muchos usuarios apoyan su música, su compromiso y arduo trabajo para continuar en su carrera musical.

Hace algunas horas, la cantante estuvo dando un concierto en Piura donde cantó sus éxitos musicales. Al termino de la presentación, Nickol Sinchi no pudo evitar agradecer el cariño que viene recibiendo y la llena de alegría.

"Estoy muy feliz y muy contenta por todo el cariño, recibimiento y todo el apoyo que siempre me brinda. Para todas las personas que me apoyan y están ahí siempre mandándome su buena vibra, muchísimas gracias y para las que no, bien gracias porque me ponen más fuerte todavía", comenta.

Después, la joven solista agrega que siempre trata de transmitir la buena energía que lleva dentro con sus seguidores. "De verdad es que yo me siento muy feliz. Tú eres la energía que puedas transmitir, así que yo me esfuerzo muchísimo en dejarles siempre una buena energía", agrega.

Finalmente, Nickol Sinchi comenta que se siente verdaderamente agradecida por el amor que siempre le demuestran sus seguidores: "Yo lo que tengo en el alma es muchísimo agradecimiento y muchísimo cariño hacía todos ustedes. De verdad, mil gracias, seguimos trabajando durísimo en agradecimiento a todos ustedes".

Más de Nickol Sinchi

La cantante cuenta con un gran repertorio musical como 'Premonición', 'Mix Corazón', 'Mix Ráfaga', 'Nostalgia', 'Adiós', 'Y Qué de Mi', entre otros más. Además, hace unos meses lanzó su primer tema inédito titulado 'Ahora Vuelves A Mi' que cuenta con más de 377mil reproducciones.

Hace unos días, Nickol Sinchi lanzó el videoclip de 'Enamórate Como Yo' en su canal de YouTube. Al público le ha encantado esta interpretación de la joven cantante de cumbia y ya cuenta con miles de reproducciones y muchos comentarios positivos.

La jovencita Nickol Sinchi cuenta con un talento increíble y avanza en su carrera musical junto a su familia. En su orquesta, ha incluido a su hermana menor como su segunda voz y los fans las apoyan. No queda duda que tiene muchas más sorpresas para este año.