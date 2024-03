Lesly Águila cuenta un conmovedor momento con su abuelita y emociona a fans: "Tengo lágrimas en mis ojos"

La cantante Lesly Águila es una de las más queridas de Corazón Serrano, donde ha interpretado grandes éxitos musicales que hacen gozar a miles de seguidores. La piurana contó un recuerdo de su abuelita que falleció hace unos meses y fans se conmovieron con su historia.

¡Lesly recuerda a su abuelita!

Lesly Águila es una querida artista de la cumbia peruana que ha destacado por su gran talento musical. Su entrada a Corazón Serrano, la ayudó mucho a avanzar como cantante profesional y seguir sus sueños como apoyar a su familia.

Hace unos meses, la cantante de cumbia perdió a su abuelita y estuvo al lado de su familia, en esos difíciles momentos. La cantante la recordó nuevamente y contó una anécdota que recuerda de ella. Una fan de Lesly Águila realizó un video donde contaba la historia, pero también unía junto a videos de momentos donde ella pasaba junto a su abuelita.

"¿Quién es tu nieta favorita? no se acordaba y decía: 'La que canta', ¿Cómo se llama la que canta?, 'No sé', respondía. Lesly le decía, lesly, yo soy Lesly", contó en el video la cantante de Corazón Serrano. Luego, pasaban otros videos donde su abuelita le decía a Lesly que ella cantaba lindo y otros momentos donde bailaban juntas.

Este edit de una fan emocionó mucho a la cantante que en los comentarios, agradeció el bello detalle: "Que hermoso video! muchas gracias por tan hermoso detalle"

Reacción de los fans

Este video de Lesly Águila con su abuelita, emocionó mucho a los fans. Varios usuarios comentaron que recordaban a sus abuelitos y estaban al borde de las lágrimas, al pasar por momentos similares como la cantante de Corazón Serrano.

"Mi abuelita era así", "Tengo lágrimas en mis ojos", "Los abuelos son lo mejor regalo que te da Dios", "Conocí el dolor más grande fue el día que mi abuela no me reconoció, hasta empecé a llorar", "Lesly eres la mejor", "Yo así era con mi abuela hasta que se fue", "Me pasa con mi abuelito", "Me hiciste llorar con el video", "Lo veo mil veces", "Se me entró una basurita en el ojo".

Más de Lesly Águila

La joven Lesly Águila nació un 17 de junio de 1994 en Piura. En 2009, la cantante ingresó al reconocido grupo de Corazón Serrano. La pasión por la música y el cantó inició gracias a su padre, quien influyó en ella desde muy pequeña.

Aunque en el 2014 salió de la agrupación de cumbia, regresó para seguir cantando los grandes éxitos para el público. En la vida sentimental, a Lesly Águila no le fue muy bien y actualmente, se encuentra soltera, pero sigue creyendo en encontrar el amor

Es conocida por muchos exitosos temas como "Olvídalo Corazón", "Olvídame", "Tu Recuerdo", "Te Extrañaré", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Tu Ausencia", entre muchos otros más. Además, anunció que se vienen nuevos sencillos inéditos para sus seguidores.