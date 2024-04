Lesly Águila regresa con todo a los conciertos de Corazón Serrano ¿Dónde se presentará?

La joven Lesly Águila ha cautivado a todo el público con su voz en el grupo de Corazón Serrano. La piurana ha formado parte desde que tenía solo 15 años y ahora, se ha convertido en una de las más importantes cantantes de la cumbia peruana en el país.

¡Lesly Águila vuelve!

Lesly Águila es una querida artista que forma parte de Corazón Serrano desde hace muchos años, interpretando grandes éxitos musicales como "Olvídame", "Tu Ausencia", "Tu Recuerdo", y muchos más. Es por ello, que cuando la piurana no ha estado presente en los últimos conciertos, sus fans se preocuparon.

"Agradecerles enormemente por la preocupación, por preguntar por mi estado de salud. Me encuentro actualmente bien, aún estoy con descanso médico por eso no me ven en las presentaciones. Ya falta poquito para retornar, así que estoy más que feliz por eso", dijo Lesly Águila en un video publicado en sus redes sociales y calmar a sus seguidores, quienes pensaban que ya no formaba parte de la agrupación.

Hace unas horas, la cantante de cumbia de Corazón Serrano reveló que ya se reincorpora al grupo. "Amigos quería contarles que estoy súper feliz porque el día de mañana inician mis labores con la agrupación y bueno chicos, hace un momento terminé de hacer mi maletas. Así que ya está todo listo para mi viaje", dijo.

El concierto programado para hoy de Corazón Serrano es en la Casona Resto Bar de Ancón, donde todas las chicas se reunirán. Ante su gran regreso, muchos de los fans de Lesly Águila comentaron su gran felicidad de volverla a escuchar.

"Yupi por fin, después de tanta espera te veremos nuevamente en Corazón Serrano, porque ya se te extraña mucho", "Hermosa Lesly y muchas bendiciones de todo corazón", "Lesly ya me daba derrame al saber que no estabas, estoy feliz", "Esa sí es noticia hermosa Lesly, ️sin ti la orquesta no es la misma, hace falta tu voz", "Buen retorno, bendiciones Lesly", "Uy por fin, la mejor voz", fueron algunos de los comentarios.

¡Feliz por el 'Mix de Amor y de Miel'!

Corazón Serrano estrenó el videoclip de "Mix de Amor y de Miel" que es interpretada por Lesly Águila y Milagros Díaz. Este tema se ha convertido en la favorito del público, tanto así que se encuentra con más de 2.7 millones de reproducciones en YouTube.

Lesly Águila agradeció el inmenso apoyo que ha recibido en esta nueva producción: "También agradecerles a todos ustedes porque en realidad, aún somos tendencia en YouTube con el mix que ha lanzado la agrupación con la voz de Milagritos y mi voz".

El videoclip de "No Sufriré Por Nadie" interpretado por Susana Alvarado junto al Grupo Beren y ya ha superado los 2 millones de reproducciones. El grupo publicó un video donde anuncia el lanzamiento de una colaboración musical de Ana Lucía Urbina y Anna Carina, este videoclip se estaría lanzando este viernes 05 de abril en su canal de YouTube.