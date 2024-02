¡Lo mejor de la cumbia! Deyvis Orosco, Armonía 10 y Río Band estarán en el Playazo por Carnavales

Después de la exitosa primera edición del Playazo 2024, Karibeña viene preparando otro gran concierto. En esta ocasión, se realizará el Playazo por Carnavales junto a Deyvis Orosco, Armonía 10 y la orquesta Río Band.

¡El Playazo por Carnvales en Agua Dulce!

En el verano, la gente aprovecha para ir a la playa a refrescarse y ahora, para disfrutar con un concierto en vivo. La Karibeña prepara un nuevo playazo, después de la exitosa primera edición y viene con lo mejor de la cumbia peruana.

El próximo domingo 25 de febrero, El Playazo de Carnavales unirá a grandes artistas y el público gozará de su música desde el medio día. Este gran evento de verano se llevará a cabo en la playa Agua Dulce en el distrito de Chorrillos.

Deyvis Orosco estará presente para hacer gozar con sus mejores éxitos musicales a todo el público veraneante. Luego, Armonía10 se unirán al escenario al lado de la playa donde cantarán grandes éxitos que suenan por todo el Perú.

Finalmente, la orquesta Río Band con Otoniel Ríos y Antonella Moretti harán gozar a todo el público con su mejor repertorio musical. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta segunda edición del Playazo en la playa Agua Dulce en Chorrillos.

Más de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia, que viene liderando el Grupo Néctar de su familia. El intérprete de "No Te Creas Tan Importante" también ha incursionado en la actuación en series de televisión.

El 'Bomboncito de la Cumbia' ha interpretado grandes éxitos como "Piensa en Mi", "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", y otros más. El legado de su familia con El Grupo Néctar es muy importante para Deyvis, por ello ha luchado cada día para alcanzarlo.

Sobre Armonía 10

El grupo de cumbia de Armonía 10 ha llegado a los corazones de todos los peruanos con sus temas que se convirtieron en clásicos. En sus 52 años de historia musical han creado grandes éxitos como 'El Cervecero', 'La Duda', 'Tu Amor es una Trampa', 'Lágrima por Lágrima', entre otros más.

La agrupación de Armonía 10 sigue estrenando nuevas canciones e incluyen a nuevas voces que continúen con el legado. Por ello, se convirtieron en uno de los grupos icónicos del cumbia peruana en el país.

A través del canal de YouTube de Armonía 10, el grupo ya estrenó el videoclip oficial del tema 'Mentirosa y Traicionera'. Esta canción es interpretada por el querido vocalista Percy Laban, quien ha conquistado a sus seguidores con su voz.