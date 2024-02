¡Más románticos que nunca! Deyvis Orosco sorprende a Cassandra Sánchez con un hermoso detalle

El cantante Deyvis Orosco es un reconocido cantante de la cumbia peruana que ha trabajado en su carrera musical. Por medio de sus redes sociales, el 'Bomboncito de la Cumbia' compartió un hermoso video en redes en celebración a sus dos meses de casados con Cassandra Sánchez.

¡Celebran dos meses de casados!

La pareja de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez han demostrado su amor, a través de los años. El productor y cantante de cumbia ha proclamado en muchas ocasiones en inmenso amor que tiene hacia su pareja y madre de su hijo.

Por su parte, la empresaria Cassandra Sánchez también ha demostrado en muchas ocasiones el amor que tiene hacia su familia. Esta historia de amor nació hace muchos años y hace dos meses exactamente, se casaron en una boda íntima.

Hoy, la pareja celebra dos meses de estar casados y el cantante de cumbia tuvo un hermoso detalle con su pareja. Por medio de sus redes sociales, Deyvis Orosco compartió un video donde dice sus votos en su boda civil.

"Te amé, te amo y espero amarte toda mi vida. Felices 2 M mi reina", escribió el artista junto al video. Este bello detalle emocionó a su pareja Cassandra, quien respondió este hermoso video diciendo: "Yo también mi vida. No pensé empezar nuestro mesario emocionándome y llorando de felicidad. Tú y tus detalles mi amor".

Más de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia, que viene liderando el Grupo Néctar de su familia. El intérprete de "No Te Creas Tan Importante" también ha incursionado en la actuación en series de televisión.

El 'Bomboncito de la Cumbia' ha interpretado grandes éxitos como "Piensa en Mi", "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", y otros más. El legado de su familia con El Grupo Néctar es muy importante para Deyvis, por ello ha luchado cada día para alcanzarlo.

El pasado 14 de febrero, Deyvis Orosco realizó un video donde comenta a sus seguidores que por San Valentín tenía planeado sacar un tema dedicado al amor. "Decirles que no llegué a sacar la canción que tenía prevista para hoy, pero les doy un adelanto. Ya falta poquito", dijo y luego compartió un pequeño adelanto de la canción por medio de sus historias.

Además, agregó que aparte de este nuevo tema, se vienen muchas más producciones musicales: "Mis tiempos no hubieron para la canción, pero atentos que este año se vienen muchas cositas nuevas".