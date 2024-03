"Mi amor bonito, gracias por existir": Azucena Calvay se emociona por los primeros seis meses de su hijo

La cantante Azucena Calvay es una querida artista de la cumbia peruana que ganó fama hace más de un año. La joven se convirtió en madre hace unos meses y le dedicó un hermoso mensaje a su pequeño hijo Jeremy.

¡Ya cumplió seis meses!

Azucena Calvay es una querida cantante que ha interpretado grandes éxitos musicales y se ganó el cariño de la gente. Cuando se convirtió en madre hace seis meses, la joven artista paró por un mes sus conciertos para pasar tiempo en familia.

Por medio de sus redes sociales, Azucena Calvay anunció que su hijo cumplía seis meses de vida y le dedicó un mensaje muy bello. "Mi amor bonito. Ya son 6 meses desde que llegaste a mi vida, jamás imaginé que transformarías mi vida en tan poco tiempo", comenta.

"Seis meses de tu dulce existir, me has hecho reír y también llorar. Al igual que tu he vivido tus primeros pucheros, carcajadas, tu primer diente, tu primer dolor pero todas ellas han sido un aprendizaje", agregó la cantante.

Luego, comenta que el tiempo pasó tan rápido y siente un amor profundo e inmenso por su hijo. "Trato de ser la mejor madre todo los días, todo por ti mi amor bonito, nadie nace sabiendo pero de los errores se aprenden. Gracias por existir, Te amo mi Jeremy Adriel", dijo finalmente Azucena Calvay.

Los fans le desean lo mejor

El bello mensaje de Azucena Calvay a su pequeño hijo emocionó también a sus seguidores, quienes le dejaron muchas bendiciones para toda su familia. Su publicación cuenta con miles de reacciones y muchos comentarios felicitándolos.

"Precioso tu bebé Azucena, que Dios bendiga tu hogar", "Felicitaciones a la flamante mamá por traer al mundo ese lindo bebito", "Hermoso tu hijo, que Dios siempre le brinde buena salud", "El gordi hermoso", fueron algunos de los comentarios.

Más de Azucena Calvay

Desde que inició su carrera como solista, Azucena Calvay sacó varios temas versionadas de otros cantantes, pero a su estilo. Canciones como "Mix Dejar de Amarte", "Mix Buscando un Cariño", "Mix Cuéntame Como Te Va", "Mix Lo Siento", "Niña Tonta", "Me Sobran las Palabras" y muchas más.

Su público le pedía nueva música propia y así lo hizo. Hace un par de meses, lanzó el tema 'Dos Cervezas' junto a Ernesto Pimentel y su segundo tema inédito 'Mi corazón hecho pedazos', este nuevo éxito fue nuevamente recibido por el público. Además, viene preparando muchas sorpresas más para sus fans.