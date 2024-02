Milagros Díaz confunde la letra de "Muriendo de Amor" y animador le bromea: "Va revivir con las esferas del dragón"

Milagros Díaz fue anunciada hace algunas semanas como la nueva integrante de Corazón Serrano. En una de sus últimas presentaciones, la cantante tuvo un pequeño error mientras cantaba el tema "Muriendo de Amor", pero todos lo tomaron de buena manera y entre bromas.

¡Se confundió con la letra de "Muriendo de Amor" !

Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones con mayor reconocimiento de la cumbia peruana. Sus canciones se han convertido en todo un éxito, además de contar con una gran delantera musical con voces extraordinarias.

Durante más de 30 años, por sus filas han pasado diferentes cantantes y la más reciente integrante es Milagros Díaz. La joven artista se ha ido ganando el cariño del público con su maravillosa voz, su carisma y ternura en el escenarios.

En uno de los últimos conciertos, Milagros Díaz estuvo cantando el tema "Muriendo de Amor" y tuvo un pequeño error con la letra: "Si tú no vienes amor

hay yo no sé, no puedo vivir sin ti. Ahora me falta tu amor, ya no podre más revivir". La última parte era "resistir" en vez de "revivir" y al darse cuenta, lo corrigió en la siguiente estrofa.

Su compañero animador Dani Daniel bromeo la pequeña confusión diciéndole: "Con las esferas del dragón va revivir". De inmediato, la cantante Milagritos se empezó a reír de este momento y sus fans de igual manera, que lo tomaron con mucha gracia.

¡Los fans se divirtieron!

El video que fue subido por uno de los fans que estuvieron en el concierto y cuenta con miles de reproducciones. Muchos usuarios lo tomaron de buena gracia y comentaron que se le vio muy tierna, a pesar de su confusión. Seguidores de Corazón Serrano, comentaron que Milagros Díaz tiene una maravillosa voz.

"El animador: con las esperas del dragón jajajaja", "Se equivocó pero se nota qué está feliz cumpliendo una de sus metas", "Reviviremos", "Revivir jajaja igual la hace linda", "Es bien tierna hasta cuando se confunde", "Lo que revivió fue ah Nickol Sinchi", "Se le fue, pero linda ella", "Tiene una hermosa voz", "jaja ese Dani la vacila jaja".

Más de Milagros Díaz

El pasado 30 de enero, el grupo de cumbia sorprendió a todos sus seguidores al darle la bienvenida a la joven Milagros Díaz. La nueva cantante ya era conocida en la cumbia peruana por formar parte de otras reconocidas agrupaciones de cumbia.

"Querida Milagros, serás parte de todos nuestros sueños. ¡Bienvenida a tu nueva familia!", escribió la agrupación cuando al anunciaron. Esta sorpresa fue una bella sorpresa para todos los fans del grupo de cumbia y se mostraron muy emocionados.

Su primera presentación con la agrupación fue en la ciudad de Cutervo en Cajamarca. Aquí, su nueva integrante Milagros Díaz hizo su debut con ellos e interpretó los temas "Vuelve", "Muriendo de Amor", entre otros más.