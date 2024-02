¿Milagros Díaz de Corazón Serrano tiene un 'Good Time'? Esto respondió la cantante

Corazón Serrano ingresó a Milagros Díaz como su nueva cantante y al público le encantó. Se trata de una joven con mucho talento y para que la conozcan un poquito más respondió algunas preguntas entre ellas si tiene un 'Good Time' ¿Qué respondió?

¡Milagros Díaz respondió de todo!

La querida cantante Milagros Díaz es la nueva integrante del grupo de cumbia. Como se conoce muy poco de ella, el equipo de Corazón Serrano decidió realizarle algunas preguntas para que cuente de todo para sus fans.

En las preguntas cuenta que tenía algunos apodos de pequeña y contó cómo es que logró subir al escenario de Corazón Serrano cuando era una niña. "Bueno, me esquivé la seguridad y me acerqué al señor Edwin Guerrero, le pedí la oportunidad de poder cantar con ellos, me dijo que sí y subí", cuenta.

Luego, comenta que le gusta mucho la cumbia y no tiene una canción en especial, pero eligió 'Cómo se Olvida un Amor' del grupo. Después, comenta que no sabe tocar instrumentos musicales, pero le gustaría aprender a tocar le violín y el teclado porque le transmiten paz y tranquilidad.

Cuando le preguntaron si cuenta con un crush respondió: "Si, pero es coreano se llama Taehyung". Después, el equipo de Corazón Serrano le pregunta si tiene un 'Good Time', en referencia del ampay de Christian Domínguez, y ella respondió.

"No, no, no soy así... never", dijo Milagros Díaz. Finalmente, muchos usuarios pedían su número de la cantante de cumbia y le consultaron que pase su número para que le yapeen. "Ayaya, esa idea si me gusta, pero mínimo que pase más de 280 soles y es el 9...", respondió entre broma Milagritos entre risas.

Reacción de los fans

El video que fue publicado hace unas horas en la cuenta de Corazón Serrano, muchos usuarios comentaron sobre las respuestas de Milagros Díaz. Muchos halagaron por su sencillez y lo divertida que es, además muchos fans comentaron que su risa es muy contagiosa.

"jaja graciosita, 280 si de cueva jajaja", "Jajaja su risa contagiosa", "Siempre tan sencilla y única mi milachin hermosa", "¡Santo Cielo!", "Que hermosa es milagritos", "Milagritos es Army, con razón pone en algunos estados música coreana", "Taehyung, está chica es otro nivel", fueron algunos de los comentarios.

Más de Milagros Díaz

El pasado 30 de enero, el grupo de cumbia sorprendió a todos sus seguidores al darle la bienvenida a la joven Milagros Díaz. La nueva cantante ya era conocida en la cumbia peruana por formar parte de otras reconocidas agrupaciones de cumbia.

"Querida Milagros, serás parte de todos nuestros sueños. ¡Bienvenida a tu nueva familia!", escribió la agrupación cuando al anunciaron. Esta sorpresa fue una bella sorpresa para todos los fans del grupo de cumbia y se mostraron muy emocionados.

Su primera presentación con la agrupación fue en la ciudad de Cutervo en Cajamarca. Aquí, su nueva integrante Milagros Díaz hizo su debut con ellos e interpretó los temas "Vuelve", "Muriendo de Amor", entre otros más.