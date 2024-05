¡Muy Pronto! Estrella Torres comparte un adelanto de su nuevo tema inédito "Y Te Vas"

Estrella Torres es una querida cantante de cumbia que viene conquistando a todo el Perú con su bella voz. La artista anunció en sus redes sociales, que viene muy pronto se lanzará su nuevo tema "Y Te Vas" y dio un adelanto cantando en vivo.

¡Una nueva canción!

La joven Estrella Torres ha encantado al público con su voz desde hace muchos años formando parte de una de las agrupaciones más importantes de la cumbia. Durante todo ese tiempo ha interpretado muchos éxitos musicales, hasta que decidió convertirse en solista.

Ahora, la joven ha venido lanzando muchos éxitos y con el apoyo de su esposo Kevin Salas. La intérprete ha demostrado que no va a parar hasta internacionalizar su música con temas propios. Es por ello, que estuvo trabajando en varios proyectos que poco a poco irán anunciando.

Por medio de sus redes sociales, un fanático elogió su voz, pero señaló que deseaba escuchar una canción inédita de ella. Es por eso, que Estrella Torres compartió un video donde canta un poco de su próximo tema de cumbia.

"Y te vas, y te vas... me mata la pena, tu amor en mis venas y tú no estás. Y te vas, y te vas... yo no soy cobarde, yo voy a olvidarte y ya lo verás, ya lo verás", es parte de la letra del nuevo tema "Y Te Vas". Al público, le encantó este nuevo sencillo de Estrella Torres que sin duda se convertirá en todo un éxito.

Más de Estrella Torres

Estrella Jazmín Torres Albarrán es una cantante de cumbia y empresaria peruana muy querida por el público. La artista formó parte de Corazón Serrano durante muchos años y también, estuvo en otras agrupaciones, hasta que finalmente decidió lanzarse como solista. Desde entonces ,viene brillando con luz propia.

Es conocida por temas como 'Qué Agonía', 'Ahí Donde me Ven', 'Basta', 'Tu Traición', 'Nostalgia', entre otros más. Además, ha realizado colaboraciones musicales con varios artistas nacionales de la cumbia peruana. Ahora, se encuentra enfocada en la internacionalización de su carrera musical con el apoyo de su mánager y esposo Kevin Salas.

Hace unos meses, Estrella Torres se casó con Kevin Salas en una gran boda de ensueño. Ambos no han hecho caso a los malos comentarios y demuestran su amor cada vez que pueden. La cantante se encuentra muy firme con su decisión de vivir una larga vida con su mánager y planean en un futuro, convertirse en padres.