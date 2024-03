Nickol Sinchi habla de su relación con su pareja Jorge Chapa en la música ¿Trabajarán juntos?

Nickol Sinchi es una querida artista de la cumbia peruana que ganó popularidad cuando formó parte de Corazón Serrano. Ahora, se encuentra como solista y comenta cómo su pareja Jorge Chapa lo apoya en su carrera musical.

¡Se apoyan mutuamente!

En una transmisión con 'Faranduleando con Fer', Nickol Sinchi fue contando sobre cómo avanza su carrera musical y muchas cosas que ha debido superar. Luego, cuando fue consultada por su pareja Jorge Chapa, la cantante cuenta cómo se han llevado en todo este proceso.

"Nosotros tenemos muchos años juntos y hemos aprendido a separa ciertas cosas. Él tiene sus proyectos musicales, yo lo respeto, lo amo, lo apoyo. Yo también tengo mis proyectos musicales y es lo mismo. A mí me apoya, respeta mis decisiones", comenta la exvocalista de Corazón Serrano.

Además, agregó que muchas personas afirmaban que Nickol Sinchi salió de Corazón Serrano por pedido de Jorge Chapa y ella lo aclara: "No, ni porque me dijo 'Oye, ya salte de ahí', no. Él más bien me decía a mí: 'Nickol, piénsalo bien, analízalo bien tu decisión, tómate tu tiempo'".

¿Trabajarán juntos?

Hace algunas semanas atrás, Nickol Sinchi compartió un video donde se mostraba cantando junto a su pareja muy felices. El video pasó el millón de reproducciones y muchos fanáticos pedían que se juntaran para una producción musical juntos. Recordemos, que Jorge Chapa fue excantante de Corazón Serrano y actualmente, es vocalista de otra agrupación de cumbia.

Es por ello, que Nickol Sinchi responde ante tal cuestión: "Por el momento tenemos diferentes caminos en cuestión de la música. Él respeta las cosas que yo hago, mis decisiones que yo tomo y yo también respeto las de él. Nos apoyamos sí, pero por el momento no hemos pensado en trabajar juntos".

Apoyará a su hijo si quiere ser cantante

Nickol Sinchi ha compartido en varias ocasiones la pasión de su hijo por la música. El pequeño Nicolás ha demostrado tener el talento de sus padres, por ello muchas personas señalan que continuará con el legado musical.

"Nos sorprendemos que le guste la música de tal manera, pero particularmente a mí, no me gustaría que se dedique a la música", dijo Nickol y comentó que su pareja tampoco desea que se dedique porque la carrera es muy complicada. Igualmente, Nickol Sinchi aclaró que si su hijo desea continuar como un artista profesional, ellos le brindarán todo su apoyo para que cumpla su sueño.