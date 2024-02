¡No hace caso a malos comentarios! Lesly Águila responde a usuarios que critican su apariencia

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de la cumbia peruana con mayores éxitos musicales. Entre sus destacadas cantantes está Lesly Águila, quien se ha ganado el inmenso cariño del público. Aún así, tiene muchos usuarios que la critican por su apariencia.

¡No les hace caso!

La joven cantante Lesly Águila ha formado parte de Corazón Serrano durante 14 años. Durante todo este tiempo ha conquistado el corazón de miles de fanáticos que la siguen en sus redes sociales y asisten a los conciertos.

Por medio de sus redes sociales, la artista piurana decidió responder algunas preguntas de sus seguidores. Entonces, recibió la consulta de una fan que decía: "Lesly, cómo llevas los comentarios sobre tu apariencia? Psdt: Eres hermosa".

Lesly Águila agradece el bello comentario de su seguidor y responde a su pregunta: "La verdad es que estoy acostumbrada a todo tipo de críticas, la gente nunca va estar conforme... que si te falta, que si te sobra. Antes si me acomplejaba mucho, antes si me sentía súper mal por los comentarios porque eran muy crueles".

Luego, Lesly Águila cuenta que cuando ingresó a Corazón Serrano a los 15 años recibía muchos insultos porque estaba muy delgada. "Ahora que engordé, los insultos son más. O sea la gente es infeliz y yo la verdad hago oídos sordos. Uno siempre tiene que ser auténtica y amarse tal cuál es", afirma al final.

La joven artista afirma no hacer caso a los malos comentarios porque son de personas que no merecen darle atención. Lesly Águila aconseja a sus fanáticas no hacer caso a esos comentarios porque lo más importante es amarse y sanarme uno mismo.

Más de Lesly Águila

La joven Lesly Águila nació un 17 de junio de 1994 en Piura. En 2009, la cantante ingresó al reconocido grupo de Corazón Serrano. La pasión por la música y el cantó inició gracias a su padre, quien influyó en ella desde muy pequeña.

Aunque en el 2014 salió de la agrupación de cumbia, regresó para seguir cantando los grandes éxitos para el público. En la vida sentimental, a Lesly Águila no le fue muy bien y actualmente, se encuentra soltera, pero sigue creyendo en encontrar el amor.

Es conocida por muchos exitosos temas como "Olvídalo Corazón", "Olvídame", "Tu Recuerdo", "Te Extrañaré", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Tu Ausencia", entre muchos otros más. Además, anunció que se vienen nuevos sencillos inéditos para sus seguidores.