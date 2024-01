"Oficialmente 25 años": Así celebró Nickol Sinchi su cumpleaños por adelantado [VIDEO]

La querida cantante de cumbia, Nickol Sinchi, se ha ganado el cariño del público con su humildad y su bella voz. Por medio de sus redes sociales, compartió un video donde celebró su cumpleaños en un concierto el último fin de semana.

¡Feliz Cumpleaños Nickol Sinchi!

Nickol Sinchi es una artista de la cumbia peruana con una de las voces más dulces. Hace más de seis meses, se lanzó como solista con su propia orquesta familiar. Desde entonces, viene trabajando arduamente para avanzar en su carrera musical.

La joven cantante celebra hoy 31 de enero su cumpleaños número 25. Por medio de sus redes sociales, Nickol Sinchi compartió dos imágenes hace varias horas con una copa de vino en sus manos y muy feliz.

"Gracias Dios por un año más de vida y por hacerme cada vez más fuerte. Salud por la salud y por la vida. Oficialmente 25 años", escribió la cantante de cumbia.

Historias de Instagram de Nickol Sinchi

¡Así lo celebró!

La cantante Nickol Sinchi celebró su primer cumpleaños con su propia orquesta musical el pasado domingo 28 de enero. El evento se realizó en el Mercado Gastronómico de Villa El Salvador donde hizo bailar a todo el público con sus éxitos musicales.

Por medio de sus redes sociales, compartió un video muy emocionada de lo que fue su concierto de cumpleaños: "Estuve celebrando mi cumpleaños junto a todos ustedes, mi público de Villa el Salvador. Estoy muy feliz y contenta porque al llegar me encontré a muchísimas personas que conozco, muchísimos seguidores que también los he visto en otros conciertos".

Además, Nickol Sinchi recibió sorpresitas en su concierto: "Ya cantando en el escenario recibí algunas sorpresitas que no me lo imaginé. Recibí un cuadro muy bonito, me gusta mucho las canciones de Chacalón y me siento identificada con él porque siento que es un artista del pueblo para el pueblo".

En el evento estuvo Jorge Díaz de los Nenes de la Cumbia, quien sorprendió en el escenario a Nickol Sinchi. Además, le entregaron un bello ramo de rosas y una coronita como obsequio por su cumpleaños.

Recordemos que Nickol Sinchi viene preparando varias sorpresas musicales para este 2024. Una de ellas es su hermana menor, quien ya forma parte de su orquesta musical y canta algunas canciones del repertorio como "Punto Final".

Al público le encanta que Nickol incluya a su hermana dentro de su agrupación musical. Muchos han comentado que con un poco más de 'cancha' en el escenario y este dúo de las hermanas Sinchi será todo un éxito.