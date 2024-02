¡Para ti, infiel! Estas canciones de Papillón sobre la infidelidad te harán sentir que no fuiste la única

Papillón es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el Perú. Sus temas se han convertido en la favorita del público, donde cantan sobre el amor, pero también de traiciones sobre aquellas personas infieles. Por ello, te compartimos una lista de sus grandes éxitos para superar esta etapa.

Canciones para sufrir

La agrupación de Papillón cuenta muchos éxitos musicales de la cumbia peruana donde ocuparon los primeros lugares. A raíz de que varias relaciones sentimentales de la farándula se están terminando por infidelidades, te compartimos algunos éxitos de la cumbia que quedan perfectos con la polémica.

Entre sus más exitosos temas está "Que Sufra, Que Chupe, Que Llore" y es interpretado por la ex vocalista Andrea Torres Gross. Aquí cuenta la historia de dos mujeres engañadas y se convirtió en todo un 'boom', logrando superar los 7 millones de reproducciones.

Otro gran éxito en la voz de la ex cantante Andrea Torres es "Quién No Lloró Por Amor", donde llegó al corazón de muchos seguidores. Esta canción de Papillón sonó gran fuerza con más de 2 millones de reproducciones musicales.

Este tema de la agrupación de cumbia conquistó a muchos seguidores que se identificaron con la letra musical. "Quien no lloró por amor, quien no lloró por una traición, quien no guardo aquí un dolor no, no, vivió", dice parte de la letra.

Para un amor prohibido

Otros éxitos musicales de Papillón fueron sobre un amor prohibido, un amor que no se puede mostrar al público. "Amor ilegal" caería perfecto para aquellos que son los amantes o se meten en una relación sentimental.

Este sencillo musical es interpretado por la encantadora y talentosa Nicole Flores. Su grandiosa voz encanta a todos los seguidores papilloneros. "Amor ilegal" ha sumado cientos de miles de reproducciones volviéndose entre la más pedida en sus conciertos de cumbia.

Cuando te traicionan

Cuando ya vas superando la traición de tu pareja por una infidelidad, decides avanzar con tu vida, este tema queda perfecto. Eddy Martín interpreta con gran sentimiento la canción "Vete Ya" y además, el videoclip fue grabado en la bella ciudad de Huarmey y sus lugares turísticos.

El videoclip de la canción "Vete Ya" fue lanzado hace algunas semanas y cuenta con miles de reproducciones. Los seguidores de Papillón comentaron que es un temazo perfecto para bailar y desahogar de ese mal amor y "traicionera", como dice el tema.

Papillón cuenta con grandes éxitos y excelentes colaboraciones musicales. Hace u año, el tema "Te Tocó Perder" se convirtió en la favorita del público. Es un sencillo interpretado por la talentosa Nicole Flores y el solista Alexander Blas.

Esta canción cuenta la historia de una familia que se rompe producto de una infidelidad del hombre. A pesar de tener un hijo juntos, el hombre engaña a su pareja con otra mujer y termina cuando se entera de toda la situación.

Este éxito le encantó a todos los seguidores de Papillón. El videoclip de "Te Tocó Perder" superó los 216 mil reproducciones en el canal de YouTube de la agrupación y muchos cometarios positivos de sus fans.