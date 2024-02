"Por ahora no quiero novio": Susana Alvarado se confiesa con sus fans y cuenta que no quiere enamorarse

La cantante Susana Alvarado es una de las artistas de cumbia más queridas por el público. Con su talento y belleza a conquistado a muchos seguidores, aunque muchos fans tratan de cortejarla, ella a comunicado que no quiere tener novio.

¡Prefiere su soltería!

Susana Alvarado es una cantante de Corazón Serrano que se ha ganado el cariño de sus fans. Por medio de sus exitosas canciones, ha conquistado el corazón de muchos fanáticos, quienes no dudan en llevarle muchos obsequios en los conciertos.

Por medio de una transmisión en vivo de sus redes sociales, Susana Alvarado respondió a sus fans por qué aún no tiene pareja: "Yo no quiero novio... ahorita no quiero tener, quiero estar sola, quiero jugar... 'Diosito mándame un juguetito por favor' (jajaja). Por ahora no quiero novio, de repente más adelante no sé".

Tanta fue su negativa de tener un novio que un fan le preguntó si es que le gustan las mujeres. La 'Morena de Oro' respondió de inmediato y explicó las razones por la cuál prefiere estar sola.

"Hay no me gustan las mujeres ¿Qué les pasa? Así como hay hombres que no quieren nada serio, no quieren formalizar, no quieren una relación, quieren estar tranquilos, quieren estar solos, pues yo también", responde Susana.

"Quiero estar sola, no quiero tener novio y ya. Pero me gustan los hombres, pero no quiero tener novio", afirma nuevamente Susana Alvarado en su transmisión en vivo y agrega que a raíz de ver una popular novela llamada 'Teresa', aprendió a controlar sus sentimientos.

"Yo he visto Teresa, entonces yo he aprendido a dominar mis sentimientos ¿Qué tal? Vean a esa chica, vean a Teresa. Aprendan a dominar sus sentimientos y van a ser felices toda su vida", aconseja la cantante de Corazón Serrano a sus seguidores.

Más de Susana Alvarado

En el año año 2015, una jovencita Susana Alvarado de 18 años se encontraba postulando a la agrupación El Encanto de Corazón, creado por Lorenzo Guerrero. La piurana dejó sorprendidos al maestro musical que decidió integrarla mejor a Corazón Serrano.

'La Morena de Oro' como fue nombrada después en el mundo de la cumbia peruana, nunca llegó a contarlo a su familia hasta que finalmente hizo su debut. Desde entonces, Susana Alvarado ha conquistado a muchos seguidores con su voz, baile y carisma en el escenario.

La artista de cumbia es conocida por temas como "No Eres Único", "Nos Critican", "Mix Morena", "Lo Siento", "Me Haces Falta Tú", "Te Devuelvo tu Anillito", entre muchas más. El videoclip de sus canciones han logrado posicionarse con millones de reproducciones en el canal de YouTube del grupo de cumbia.