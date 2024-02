"Que honor que seas mi amiga": Kiara Lozano habla de su amistad con Briela Cirilo [VIDEO]

Corazón Serrano es una de las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana. Entre sus filas, se encuentran talentosas cantantes como Kiara Lozano, quien le dedicó unas bellas palabras a su ex compañera Briela Cirilo.

Kiara Lozano admira a Briela Cirilo

Fue en el grupo de Corazón Serrano, donde Kiara Lozano y Briela Cirilo se conocieron formando una bella amistad. La agrupación de cumbia recorre todo el Perú realizando grandes presentaciones para todo su público. Como pasan mucho tiempo juntas, las cantantes se han convertido en grandes amigas.

Por medio de una transmisión en vivo de Kiara Lozano, respondió algunas preguntas de su público. Aquí, ella va contando que no ha llegado a prepararse profesionalmente como cantante: "Yo no he tenido oportunidad de estudiar, tal vez en algún momento". Luego, recuerda a su ex compañera Briela Cirilo que se retiró hace unos días.

"Por ejemplo mi Tania, mi Briela (manda beso) mis respetos a esa mujer. Yo le dije, antes de que se vaya, le dije: 'Amiga, que honor para mí que seas mi amiga ahora mía. Porque antes te veía en el televisor y te admiraba como artista. Haberte escuchado en el escenario, ha sido un placer y un deleite'", cuenta la cantante de cumbia con mucho cariño y admiración.

¡Formaron una bella amistad!

Aunque nunca llegaron a cantar un tema juntas en el escenario, Kiara Lozano y Briela Cirilo formaron una bella y bonita amistad. Por medio de sus redes sociales, compartían divertidos momentos juntas.

La bella amistad que formaron las cantantes, fue notado por sus seguidores y ellos realizaron un video donde recopilaron sus videos juntas. En varios pequeños clips, se puede ver como Briela Cirilo y Kiara Lozano andaban juntas en los viajes de bus o avión. Además, se ponían divertidos filtros de las redes sociales, riéndose mucho ambas.

Reacción de usuarios

El video que fue publicado hace un mes aproximadamente, antes de la salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano. Muchos seguidores del grupo notaron la bella amistad que hicieron y se nota en el escenario. Muchos usuarios aplaudieron la bella relación de amigas que ambas compartían entre los viajes del grupo de cumbia.

"Y de repente nació una bonita amistad, KIARA Y BRI", "Simplemente una amistad muy bonita entre Briela y Kiara, son las mejores", "Creo que con Kiara ha hecho más locuras Bri", "Preciosas, que buena amistad hicieron", "Que chévere este video, genera buenas vibraciones", fueron algunos de los comentarios.