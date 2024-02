"Quiero vivir todavía": Dilbert Aguilar cuenta cómo se sentía mientras se encontraba en UCI

Dilbert Aguilar es un cantante icónico de la cumbia peruana donde ha interpretado grandes éxitos musicales. Temas como 'Vuela Palomita', 'Mix Leo Dan', 'Agonía de Amor', 'Unita Más' y 'Mis Últimas Lágrimas'. Hace unas semanas, el cantante pasó por un momento muy delicado en su salud y decidió contar cómo se sentía en esos días internado en UCI.

Se sentía muy asustado

En el último fin de semana, Dilbert Aguilar se presentó por primera vez en televisión desde que estuvo mal de salud. El 'Pequeño Gigante de la Cumbia' conversó con La Chola Chabuca sobre cómo se sentía al estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Pensaba de todo, miedo, tristeza, aburrido porque estaba consciente, pero estaba con una canula de alto flujo echado", fue contando Dilbert. Además, agregó que él deseaba seguir adelante por sus hijos, su familia y su otra familia musical como es La Tribu.

"Yo quería seguir... quiero vivir todavía. Tengo mucho por salir, tengo proyectos", agregó. Dilbert Aguilar contó que tenía sentimientos encontrados cuando se encontraba en UCI porque pensaba sobre muchas cosas.

Finalmente, el cantante de cumbia cuenta que se encomendó a Dios: "Él único que me calmó, él único que me dio soporte fue Dios. Todos los días me aferraba a Dios, decía 'Dios encomiendo mi vida a ti, si tú quieres llevarme, hazlo, si tú me quieres dar otra oportunidad, yo feliz".

¡Se emocionó por el apoyo del público!

El cantante de cumbia agregó que el cariño que recibía del público y de muchas personas cercanas lo reconfortó: "Cuando entraba mi esposa llegaba con los mensajes, los saludos, los abrazos del país, de artistas, de mi familia... eso me daba mucho ánimo, mucha alegría".

Dilbert Aguilar comenta que tiene que realizarse una operación: "Tengo una escoliosis bien pronunciada, entonces eso hace que mis pulmones no puedan expandirse. Tengo una caja toráxica muy chica y por eso yo no puedo respirar muy bien".

Más de Dilbert Aguilar

Slady Edilberto Aguilar Fernández es su nombre completo y actualmente tiene 49 años. Nació en Jaén, Cajamarca y ahí fue conocido como «El Gorrión de Jaén». Dilbert Aguilar cuenta que nunca sintió una traba (su salud) con su música, desde muy pequeño siempre sintió un niño normal y la música era su escudo.

Cuando el cantante se recuperó y fue a su hogar, compartió un mensaje para todos sus seguidores agradeciendo todo su apoyo. Así mismo, muchos fans le enviaron todo su apoyo y sus mejores deseos para volver a ver al cantante Dilbert Aguilar en los escenarios.