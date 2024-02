¡Se ven espectaculares! Ana Lucía Urbina y Susana Alvarado se lucen con un nuevo look

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en todo el país por su música y sus talentosas cantantes. Ana Lucía Urbina y Susana Alvarado se han realizado un cambio de look para un importante evento.

¡La Morena de Oro, Susana Alvarado!

La cantante Susana Alvarado ha encantado a público con su voz, elegancia y humildad con sus seguidores. La artista lleva formando parte de Corazón Serrano muchos años, donde ha explorado distintos cambios de look.

Hace algunas semanas, la 'Morena de Oro' sorprendió al cortar su larga cabellera en un corte a arriba de los hombros. Ahora, ha decidido dejar el tono de color chocolate para pasar a decolorarse en tonos más claros.

Por medio de sus historias, Susana Alvarado compartió el proceso de su cambio de look. "Hace 8 años no me decoloran el cabello ¿Tengo miedo? No", escribió mientras estaba en el cambio de look. Al final, la cantante de Corazón Serrano muestra el resultado y comenta que lo ama.

Cambio de look de Susana Alvarado

Ana Lucía Urbina luce espectacular

Otra de las cantantes que ha decidido realizarse un cambio de look es Ana Lucía Urbina. La vocalista de Corazón Serrano ha pasado por muchos más cambios en toda su trayectoria musical.

Ha tenido el cabello en tonos rojos, marrones, definiendo sus rulos, lacio, corto y muy largo. Ahora, Ana Lucía Urbina ha decidido cambiar nuevamente, pero ahora con una melena muy larga y con rulos claros en tono rubio.

Por medio de un video en TikTok, la cantante de cumbia compartió su nuevo cambio de look y recibió el halago de muchos de sus seguidores. Varios comentaron resaltando la belleza de Ana Lucía.

Sobre Corazón Serrano

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia con más de 30 años de trayectoria musical haciendo bailar a todo el Perú. Actualmente, el grupo cuenta con talentosas voces como Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano y Milagros Díaz.

El público ha quedado encantado con la carisma y voces de sus integrantes, quienes se encuentran atentos a cada noticia sobre ellas. Entre sus canciones más conocidas de Corazón Serrano están: 'Mix Morena', 'Olvídame', 'Mix Zúmbalo', 'Alitas Quebradas', 'Tomando Cerveza', 'Mix Corazón Mentiroso' y su más reciente éxito "Tu Amor Me Duele" con Anna Carina.

Este año, el grupo de cumbia viene preparando muchos éxitos musicales inéditos. Queda muy poco para conocer estas nuevas canciones que harán bailar al público.