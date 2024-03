¡Siempre con la chispa! Lesly Águila divierte a sus fans con peculiar forma de cantar en el estudio de grabación

Corazón Serrano es una de los grupos de cumbia que viene sacando grandes éxitos musicales durante toda su trayectoria musical. Mientras se encontraban en el estudio de grabación, Lesly Águila hizo de las suyas y grabó un divertido video que sacó más de una carcajada entre sus fans.

¡Las ocurrencias de Lesly en el estudio!

La agrupación de Corazón Serrano cuenta con una delantera musical muy talentosas. Entre ellas está la querida Lesly Águila, quien se ha ganado el cariño del público por sus canciones, pero también su forma de ser.

Lesly Águila ha demostrado ser una persona muy alegre y carismática que hace de las suyas en los conciertos y fuera de ellos. La artista ha hecho reír a sus seguidores en más de una ocasión con sus videos y ahora, lo volvió hacer.

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Lesly se encuentra en el estudio de grabación. La cantante esta interpretando el famoso tema "La Gata Bajo La Lluvia", aunque en el inicio cantaba muy bien, luego fue cambiando su forma de cantar que sus compañeros se rieron al final del video.

¡Los fans se divierten!

La artista piurana Lesly Águila es muy divertida, talentosa y única en su forma de ser. A los fans, les llena de gracia y se divierten con ella con cada uno de sus videos publicados en sus redes sociales.

"El buscador: Wendy Guevara canta xd", "Esa risa cómplice es de Susana", "Lo peor es que se escucha bien jajaja", "jajaja eres la más divertida", "Cuando tienes bonita voz, todo sale bien", "jajaja desperté y entra a TikTok y me sale esto... gracias Lesly me alegraste el día", "Comenzaste bien, pero ya después me recuerda a mí", "La única con buen humor jajaja".

Más de Lesly Águila

La joven Lesly Águila nació un 17 de junio de 1994 en Piura. En 2009, la cantante ingresó al reconocido grupo de Corazón Serrano. La pasión por la música y el cantó inició gracias a su padre, quien influyó en ella desde muy pequeña.

Aunque en el 2014 salió de la agrupación de cumbia, regresó para seguir cantando los grandes éxitos para el público. En la vida sentimental, a Lesly Águila no le fue muy bien y actualmente, se encuentra soltera, pero sigue creyendo en encontrar el amor.

Es conocida por muchos exitosos temas como "Olvídalo Corazón", "Olvídame", "Tu Recuerdo", "Te Extrañaré", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Tu Ausencia", entre muchos otros más. Además, anunció que se vienen nuevos sencillos inéditos para sus seguidores.