"Siento que va a llegar un día": Bryan Arámbulo cuenta que aún no acepta el fallecimiento de su padre

Bryan Arámbulo es un conocido cantante de la cumbia peruana que ganó fama por su gran voz. En una entrevista, el artista contó varios aspectos de su vida y uno de ellos es que aún no acepta que su padre haya fallecido hace casi tres años.

Bryan aún no acepta la muerte de su papá

En el canal de 'Todos Sanamos' de Lizbeth Cueva, el cantante Bryan Arámbulo estuvo para conversar sobre las dependencias, la adicción y la pérdida de su padre. El artista cuenta que perdió a su padre producto de la segunda ola de Covid y fue un duro golpe para su vida.

El cantante cuenta que después de dejar Los Claveles de la Cumbia perdió a su papá. Fue un duro momento y que él lo acompañó el sus últimas días, pero en las últimas horas no pudo estar a su lado debido a que tenía que trabajar para seguir pagando los gastos de su tratamiento contra el Covid.

Hasta el día de hoy, Bryan Arámbulo no acepta su muerte: "No aceptaba la muerte de mi papá. Siento que está trabajando, está pescando y que va llegar un día, así viendo como a 5 metros llegando con fruta y lo voy abrazar. Hasta el día de hoy lo vengo soñando, lo sueño mucho".

"Lo extraño más ahora, con los problemas que vengo pasando porque no es fácil y me acuerdo mucho de papá. Desde el día que él se fue, me encerré solo, no acepta mucho. Me vine acá en Lima, yo vivo solo en Lima. No quería nada, no quería ver a nadie, no quería trabajar", cuenta muy conmovido Bryan Arámbulo.

La bendición de su padre

Luego de su fallecimiento y sin ganas de trabajar, Bryan Arámbulo recibió una bendición de su padre, como él dice: "Fue de la noche a la mañana que uno de los temas que había interpretado en el YouTube brotó y fue como una bendición, yo le digo así, como bendición de papá".

Añade que ese cambio y aceptación del público por sus canciones fue muy rápido que cambió su vida por completo: "De la noche a la mañana fue tan rápido, así un giro. En pandemia fue que me hizo crecer después de la muerte de mi papá".

Más de Bryan Arámbulo

Bryan Arámbulo es un joven cantante que viene ganando una gran fama en la cumbia por sus interpretaciones. Inició su carrera musical en diferentes agrupaciones como Orquesta La Tribu y Los Claveles de la Cumbia, ahora se encuentra como solista.

El joven artista ganó gran notoriedad en la cumbia peruana por canciones como 'Mix Diosas del Ritmo', 'Fue Difícil', 'El Solitario', 'Mix Caliente', entre otros más. Desde entonces, se ha dedicado a recorrer todo el Perú con este repertorio musical.