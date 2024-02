"Solamente me enamoré": Tony Rosado comparte un video cantando una parte de su nueva canción

Tony Rosado es una artista de la cumbia peruana con grandes éxitos musicales. Por medio de sus redes sociales, el reconocido cantante 'El Ruiseñor de la Cumbia' compartió una parte de la canción que estrenará muy pronto en todas sus plataformas digitales.

Comparte su nueva canción

El cantante Tony Rosado es un ícono de la cumbia peruana durante muchos años. El artista ha formado una carrera artística con mucho esfuerzo y es uno de los solistas con mayor reconocimiento de la música en el Perú.

A través de sus redes sociales, informó que viene trabajando en nuevas canciones inéditas para su público. Hace unos días, compartió el nuevo éxito que viene preparando con un video publicado en su cuenta de TikTok.

En el video, Tony Rosado aparece en el estudio de grabación con unos audífonos cantando. La nueva canción se trataría del desamor y el engaño, al mismo estilo del 'Ruiseñor de la Cumbia', que hará gozar y cantar a todo pulmón a todos sus fans.

"Amigo mío no es un engaño, es más fuerte que tu amistad. Solamente me enamoré y ahora esclavo soy de su amor. Amigo no es un engaño porque ella me correspondió. Perdona por arrebatarte todo su amor", cantó el intérprete de 'Ya Te Olvidé'.

Prepara una colaboración con Ernesto Pimentel

Esa nueva canción que compartió el cantante podría ser en solitario, pero habría la posibilidad de que sea la canción que cantará con Ernesto Pimentel. Tony Rosado compartió en sus redes sociales que venía grabando junto a Ernesto Pimentel hace varios días.

Aunque en aquella ocasión, ambos aparecían juntos en el estudio, ahora Tony Rosado aparece solo en la grabación. Es probable que el 'Ruiseñor de la Cumbia' este preparando dos nuevos temas inéditos, uno con Ernesto Pimentel y otro en solitario.

Sobre Tony Rosado

Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado creció en la ciudad de Piura. Ha pertenecido a grandes agrupaciones como Agua Marina, Armonía 10 y Miel de Abeja. Fue gracias a Radio Karibeña que el cantante ingresa a romper con su música en Lima con su canción "Te Eché al Olvido".

'El Ruiseñor de la Cumbia' uno de los artistas consagrados en el rubro musical peruano, manteniendo una carrera de más de 40 años cantando ininterrumpidamente, siendo considerado como uno de los principales referentes en el medio.

Sus temas como 'Ya Te Olvidé', 'Te Eché al Olvido', 'Ahora Ya Soy Feliz', 'Corazón se Piedra', entre otros más se han convertido en todo un éxito a nivel nacional.