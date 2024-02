Susana Alvarado cuenta cómo sería el hombre que la conquistaría: "Me gustan los caballeros"

La joven cantante Susana Alvarado forma parte de una de las agrupaciones más importantes del país, Corazón Serrano. En una transmisión de su compañera Ana Lucía Urbina, la 'Morena de Oro' contó cómo tendría que ser el hombre que la conquistaría y quiénes no los pasa.

¿Qué tipos de hombres la conquistan?

Susana Alvarado es una de las cantantes de la cumbia peruana con mayor reconocimiento. La joven artista es oriunda de Piura y ha encantado a todo el público con sus exitosos temas junto a Corazón Serrano.

El grupo de cumbia se encontraba en camino a un concierto y su compañera Ana Lucía Urbina inició una transmisión en vivo. En el bus, las chicas conversaban sobre la gran energía que tiene Susana Alvarado y por ello, asiste mucho al gym.

En entonces, cuando la 'Morena de Oro' cuenta que un día después del gym, el taxista quiso 'conquistarla' diciendo que aparentaba de menos edad y otras cosas más. Por ello, la cantante añadió que no le gustan ese tipo de hombres que floreaban.

"A mi no me gustan los hombres coquetos la verdad. A mi me gustan los caballeros, los respetuosos", cuenta Susana a Ana Lucía Urbina y Milagros Díaz. Luego, añadió que físicamente le gustan un tipo de hombre.

Entre risas, Susana Alvarado dijo: "Yo quisiera uno pelado, uff... No me gustan los calvos, solo quiero un novio pelado. Obviamente un hombre con barba, pero pelado para agarrarlo así (hace señas de palmadas)".

¡Comparte valioso consejo!

Luego de la conversación, Susana Alvarado y Ana Lucía Urbina seguían conversando con sus seguidores. Una de las fanáticas viendo comentó que estaba viendo a 'Teresa', una popular novela donde una mujer llena de ambición.

En eso, la cantante compartió un consejo en relación a novela: "Ah ya, Saraís esta viendo Teresa. Mira no te enamores, tú tienes que aprender a dominar tus sentimientos. Entre ser y no ser, tú eres. El que se enamora pierda, nosotras estamos para ganar, no para perder... échale ganas".

Ana Lucía Urbina quedó sorprendida con el consejo, sin pelos en la lengua, de su compañera. Además, agregó que ella solo se para enamorando: "Mi*rcoles, los consejos de Susana Alvarado, ay yo si me enamoro".

Los éxitos de Susana Alvarado

La joven Susana Alvarado ingresó a Corazón Serrano en 2015 con tan solo 18 añitos. Desde entonces, la integrante se ha ganado el cariño del público con su carisma, humildad y talento en el canto.

Ha interpretado grandes éxitos musicales que cuentan con millones de reproducciones en el canal de YouTube del grupo. Algunos de estos éxitos son "Mix Morena", "Nos Critican", "No Eres único", "Me Haces Falta Tú", "Lo Siento", "Te Devuelvo tu Anillito", entre otros más.