¡Tiene un gran talento! Hijo de Deyvis Orosco sorprende con su pasión por los instrumentos musicales

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de la cumbia peruana y un gran padre para su hijo Milán. Por medio de sus redes sociales, el 'Bomboncito de la Cumbia' compartió un video donde su hijo muestra una gran pasión por los instrumentos musicales.

¡Hijo de Deyvis Orosco le encanta la música!

El cantante Deyvis Orosco es un reconocido artista y empresario musical. Ha trabajado arduamente en avanzar en su carrera y seguir manteniendo el legado de su padre Johnny Orosco.

Orosco se casó hace casi dos meses y cuenta con una bella familia junto a su esposa Cassandra Sánchez y su hijo MIlán. El intérprete trata de pasar el máximo tiempo con su familia, entre sus viajes por negocios y conciertos.

En muchas ocasiones, su hijo MIlán ha demostrado un gran interés en la música, dejando claro que lo tiene en la sangre como legado de su abuelo Johnny Orosco. En esta ocasión, Deyvis Orosco compartió un video donde su hijito aparece tocando los platillos muy contento.

Al parecer, Milán podría seguir los pasos de su padre Deyvis y su abuelo Johnny en la música. Sin duda, el pequeño niño cuenta con el talento en la sangre y será parte de su vida más adelante, mientras su padre lo apoya en cada decisión que tome.

Reacción del público

El público quedó impresionado con el hijo de Deyvis Orosco tocando la batería y dejaron muchos bellos comentarios. Los usuarios comentaron que sin duda estará en algunos años, estará en los escenarios tocando o cantando con su papá, así como Deyvis lo hizo con su padre Johnny Orosco.

"Ay que lindooooo! Me emociono", "El gran Milan!!! Ya está para los escenarios", "Siempre con su sonrisa, un niño súper alegre", "Que hermoso será un gran cantante y baterista que Dios lo colme de muchas bendiciones", "El mini bomboncito", "Será un gran artista", "Futuro cantante de aquí en unos añitos", "En unos años más cantará contigo en los escenarios. Así como lo hacías con tu papito".

Más de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia, que viene liderando el Grupo Néctar de su familia. El intérprete de "No Te Creas Tan Importante" también ha incursionado en la actuación en series de televisión.

El 'Bomboncito de la Cumbia' ha interpretado grandes éxitos como "Piensa en Mi", "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", y otros más. El legado de su familia con El Grupo Néctar es muy importante para Deyvis, por ello ha luchado cada día para alcanzarlo.