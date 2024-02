¡Un nuevo éxito! Hnos Yaipén y María Sofía estuvieron en la radio presentando su nuevo tema juntos

Toda la agrupación de Hermanos Yaipén estuvo en el programa de Ke Rica Mañana. Los chicos presentaron un nuevo éxito musical de la mano con María Sofía Ortiz Yaipén, quien fue presentada oficialmente en la radio.

Estrenan "Adicta al Dolor"

En el programa de Ke Rica Mañana, los chicos de Hermanos Yaipén estuvieron en la cabina con una gran sorpresa. Los cantantes interpretaron varios de sus exitosos temas que vienen sonando con gran fuerza.

Luego, anunciaron que se viene un nuevo éxito musical junto a María Sofía Ortiz Yaipén, nieta del gran Walter Yaipén. La joven cantante ingresó a la cabina de la radio para contar un poco más de este nuevo éxito juntos titulado "Adicta al Dolor".

"Yo en realidad, tenía planeado lanzar muchos proyectos. Se dio este hermoso feat con Giuseppe Horna. Así que nada, estamos muy orgullosos de este estreno. La verdad es una canción donde le hemos puesto todas las ganas y esperamos que la disfruten", dijo María Sofía.

Por parte, Walter Yaipén le dedicó unas palabras: "Desearle lo mejor, tiene mucho talento y una voz increíble. Sinceramente, muchos años con ella, con su canto. Hemos hecho otros temas ya grabados que iremos lanzando poco a poco. Ahora, si lanzamos "Adicta al Dolor"".

Después, Javier Yaipén también le dedicó algunas palabras para este nuevo talento musical en la familia Yaipén: "Contento de estar acá con Sofía en este gran feat. Esperemos que les guste y sabemos que es un tema que va gustar mucho".

Finalmente, comentaron que se encuentren atentos a las redes sociales, porque se vienen más producciones musical junto a María Sofía. La joven intérprete cantó en vivo el tema "Adicta Al Amor" junto a Giusuppe Horna.

¿Quién es María Sofía?

María Sofía Ortiz Yaipén es una joven cantante que le encanta la música desde muy pequeña, al ver a su abuelo Walter Yaipén en sus conciertos. "Me tenían que bajar de los escenarios, a mi me encanta no solamente la música, sino el espectáculo que es estar arriba de un escenario con plataforma, conectar con el público", cuenta.

En el evento de Espectaculares en Chiclayo, María Sofía ganó gran notoriedad por los seguidores de Hermanos Yaipén. La joven cantante fue invita por su familia para interpretar el "Mix Lambadas", donde ganó gran acogida y cuenta más de 700 mil reproducciones en su canal de YouTube.

Más de Hermanos Yaipén

Los espectaculares Hermanos Yaipén han recorrido todo el país llevando sus mejores éxitos musicales. Walter y Javier han renovado su delantera musical con el regreso de varios ex vocalistas como Jonatan Rojas, Moisés Vega, Giuseppe Horna, José Antonio Orejuela, Alexis Dávila y el reciente ingreso de Álvaro Stoll.

Hermanos Yaipén es un grupo de cumbia conocido por sus exitosos temas como 'Necesito un Amor', 'Lárgate', 'Mix Juan Gabriel', 'Tú Lloras por Él', entre otros más. Entre sus últimas canciones lanzadas están 'Fin de Semana' con Leslie Shaw y 'Tributo al Sol de México'.