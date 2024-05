¡Una amistad así! Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo hacen reír a los fans con sus locuras en pleno show

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país. El grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa, entre ellas están las chicas Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo, quienes hacen reír al público con sus locuras.

¡Ana Lucía y Briela se divierten en el escenario!

Desde que Briela Cirilo ingresó a Corazón Serrano, ha formado una bella amistad con la cantante Ana Lucía Urbina. Desde entonces, cada vez que ambas están juntas en el escenario, siempre hacen divertir a sus seguidores con sus pasos de baile y ocurrencias.

En un concierto de la agrupación de cumbia, un usuario grabó el momento en que empezaba el tema "Cariñito". En la intro de la canción, las chicas Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo se juntaron e hicieron sonidos raros en pleno show, sacando muchas sonrisas.

La reacción de los fans

El video de la presentación de las chicas, fue publicado por un fanático en TikTok. En menos de un día, sumaron más de 130 mil reproducciones y muchos comentarios elogiando su bella amistad de las cantantes de Corazón Serrano.

"Ahora lo tendrán que hacer en todas las presentaciones, sino nada", "Todas a lado de Ana Lucia son un mate de risa, ella mete la chispa", "Que lindas, las dos son un mate de risa cuando están juntas", "jajaja ese par son lo mejor de Corazón Serrano", "jajaja no me lo esperaba, hermosas las dos", "Son lo mejor, gran ejemplo de amistad única y pública", "Me alegraron la mañana, lindas", "jajaja divertidas, hicieron buena dupla".

Sobre Corazón Serrano

El grupo de Corazón Serrano es liderado por los hermanos Guerrero Neira durante más de 31 años. Actualmente, la agrupación se encuentra conformada por Yrma Guerrero, Kiara Lozano, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

Hace dos meses, Corazón Serrano se unió con Anna Carina para una nueva canción de cumbia que al público le encantó. Este tema es "Tu Amor Me Duele", interpretado por su vocalista Kiara Lozano. El videoclip oficial de "Tu Amor Me Duele" ha acumulado más de 3.2 millones de reproducciones y se convirtió viral en TikTok.

Los otros temas lanzados son "Mix de Amor y de Miel", "No Sufriré Por Nadie" y "El Verdadero Mix Ada". Estos temas cuenta con millones de reproducciones y en las últimas semanas se ha posicionada en tendencia en YouTube, pues cuenta con el apoyo total de sus seguidores.

En los últimos meses, la agrupación de cumbia anunció que viene preparando un nuevo álbum musical. Edwin Guerrero anunció que se vienen nuevas canciones inéditas en las voces de todas las artistas de Corazón Serrano.