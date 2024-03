"Voy a seguir, me comprometo": Milagros Díaz confirma que continuará en Corazón Serrano

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con grandes éxitos musicales y talentosas cantantes. Hace unas horas, se informaba que Milagros Díaz ya no deseaba seguir, pero hoy ella afirmó que sí se queda en el grupo.

¡Milagritos se queda!

La cantante Milagros Díaz ingresó al grupo de Corazón Serrano hace un mes. Al parecer, se había adaptado muy bien a la agrupación y se estaba cumpliendo uno de sus grandes sueños. Ayer, el público quedó consternado cuando Edwin Guerrero comunicaba que la joven de 18 años confirmaba su salida al grupo.

Hoy, Milagritos decidió realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales para aclarar lo sucedido. La cantante de cumbia dijo: "Pedirles una gran disculpa por decirles sobre mi retiro de Corazón Serrano. Es parte yo creo de mi edad, como aprendo a mi edad afrontar muchas cosas. Fui inestable en mi decisión, pero ahora quiero recalcar con ustedes que sigo perteneciendo a la agrupación".

Luego, la artista Milagros Díaz agradeció el apoyo de sus seguidores que la acompañan y apoyan cada una de sus decisiones: "Sin su apoyo, no seria nadie. Gracias a ustedes, he llegado donde estoy". Además, la cantante le dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia y los consejos que recibió de ellos.

"Ahora si me comprometo a dejar lo mejor de mí, aquí en Corazón Serrano. Espero me puedan seguir apoyando la verdad, siempre los considero mucho a ustedes. Por eso me comunico con ustedes, porque sé que ustedes se merecen el debido respeto, vamos para adelante", dijo Milagritos.

¡Se vienen nuevas canciones con su voz!

Milagros Díaz conversó más con sus seguidores y confirmaba lo que decía Edwin Guerrero sobre las nuevas producciones en su voz: "Se vienen muchos proyectos, muchas cositas bonitas... espero puedan seguir apoyándonos".

Además, la joven artista quiso aclarar que fueron sus decisiones y no la del grupo sobre su salida: "No es la culpa de Corazón Serrano, la decisión la he tomado yo. El querer salir fue parte mía, por eso estoy pidiendo las disculpas a ustedes por ser un poco inestable con las decisiones", Luego, agradeció al grupo de Corazón Serrano por darle la oportunidad de regresar.

Finalmente, comentó que con el regreso de Briela Cirilo, seguirán sacando más producciones para los seguidores de Corazón Serrano. Confirmaron hoy la presentación de todas las cantantes en el concierto de hoy en Cancas, en Tumbes.